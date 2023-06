Mediaset, rivoluzione: un celebre tifoso romanista dice addio

Aria di rivoluzione per molti programmi targati Mediaset. Pare che il noto conduttore di fede romanista non verrà riconfermato.

Giugno è il mese in cui numerosi programmi, che vanno in onda nel corso della stagione televisiva, vanno in ferie. Ma anche quello in cui vengono rivelati i palinsesti TV in vista dell’annata che riprenderà ufficialmente da settembre, dopo il periodo estivo.

Ciò riguarda anche l’azienda Mediaset, che in questi giorni sta affrontando il triste lutto per la scomparsa del fondatore e patron Silvio Berlusconi. Il figlio e secondogenito Pier Silvio ha però ormai da anni in mano le redini della programmazione, essendo da tempo l’amministratore delegato.

Fioccano dunque le prime indiscrezioni sulle novità della prossima stagione televisiva. Tra i programmi confermati su Canale 5, sicuramente spicca Tu si que vales, il talent show aperto a tutti che va in onda solitamente il sabato sera, come prima serata nel periodo autunnale ed invernale.

Teo Mammucari fuori da Tu si que vales: al suo posto una grande amica di Maria De Filippi

Lo show di Canale 5 è confermato, meno invece la presenza di alcuni protagonisti ormai storici e tradizionali. Già Belen Rodriguez aveva dato l’addio al programma, volendo concentrarsi su altri progetti. Oltre alla showgirl argentina, anche il sarcastico conduttore Teo Mammucari dovrebbe salutare.

Mammucari, tifosissimo della Roma e noto nella capitale per i molti programmi basati sugli scherzi telefonici (su tutti Libero) lascerà dunque con ogni probabilità Tu si que vales. Mentre sembrano riconfermati gli altri personaggi storici: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, così come la giudice speciale Sabrina Ferilli, tutti pronti ad indossare da settembre i panni di giuria e commentatori delle numerose prove dal vivo dei concorrenti.

Al posto di Teo Mammucari sembra che invece sia in arrivo una tifosa juventina d’eccezione. Ovvero Luciana Littizzetto, la comica torinese grande amica della De Filippi. Le due infatti hanno spesso lavorato insieme e Maria invita di sovente la simpatica Luciana nei suoi show su Mediaset.

La Littizzetto, dopo l’addio alla Rai assieme al compagno d’avventure Fabio Fazio, è pronta a nuove sfide professionali e dovrebbe dunque sbarcare il sabato sera su Canale 5 per Tu si que vales. Anche se la comica dovrebbe restare al fianco del suo celebre sparring partner nell’emittente Nove, dove con la nuova stagione partirà Che tempo che fa, anche se va chiarito titolo, contenuto e tipologia del nuovo show domenicale.