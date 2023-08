Roma: Mourinho salvato, ecco il nuovo attaccante

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro del calciatore pronto a lasciare la sua attuale squadra per andare a firmare con la Roma di Mourinho.

Idee piuttosto chiare da parte del club giallorosso che è pronto a definire alcuni dettagli in vista delle prossime ore, perché la volontà da parte del giocatore sembra essere anche piuttosto chiara.

Ci sono delle nuove notizie riguardo il mercato di uno dei top club di Seria A che ha voglia di rinforzarsi per poter competere con le altre squadre del campionato italiano. Si tratta della Roma di José.

Calciomercato Roma: nuovo attaccante in arrivo

Bisognerà aspettare ancora un poco e poi ci sarà l’annuncio della Roma che sta per chiudere un nuovo trasferimento per quanto riguarda il ruolo di attaccante questa volta.

Da tempo la Roma sta provando a chiudere per diversi nomi. Perché sono stati davvero in tanti i giocatori accostati al club giallorosso in quella zona di campo. Si è parlato di Muriel, Mertens, Sanchez, Zapata, Beltran, Marcos Leonardo, Thuram, Morata, Scamacca e tanti altri. Alla fine nessuno di questi sembra essere sicuro del progetto giallorosso e per questo ora le cose si complicano.

Ma quando meno ti aspetti qualcosa che sbucano fuori le novità importanti. Perché ora la Roma potrebbe pensare di chiudere un grande acquisto in attacco con il suo ritorno in Serie A.

Calciomercato: Lukaku in Serie A, alla fine c’è la Roma

Apertura dedicata dal Corriere dello Sport al possibile ritorno di Romelu Lukaku in Serie A. Il calciatore belga era ad un passo dall’Inter, poi alla Juventus e, infine, è saltato tutto. C’è ancora la possibilità però che firmi in un altro club sempre in Italia.

Perché ora spunta la Roma per Lukaku che ha voglia di giocare il prima possibile con una nuova squadra ed ha intenzione di provare a chiudere anche subito per per il colpo di mercato che già è chiaro che starà altrove.

Lukaku Roma: decisivo Mourinho

Per l’arrivo di Lukaku in Serie A con la maglia della Roma potrebbe essere decisivo ancora una volta José Mourinho. Come già capitato anche per altri giocatori, il calciatore belga è pronto ad una nuova sfida e potrebbe farlo proprio con i giallorossi andando a trovare un accordo in questi ultimi giorni per averlo di nuovo in Italia.

Servirà il via libera del Chelsea che però non ha nessuna intenzione di tenerlo ancora visto che è fuori progetto. E’ molto probabile che alla fine Lukaku Roma si chiuda con un prestito nelle ultime ore di mercato. La volontà del giocatore è quella di riscattarsi e firmare il prossimo anno un contratto definitivo.