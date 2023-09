Roma, ribaltone Dybala: la Joya ha scelto

Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti che sicuramente terrà più banco da qui ai prossimi mesi in casa Roma.

La Joya è in scadenza con il club giallorosso nel 2025, e nonostante i continui problemi fisici il giocatore argentino è comunque sulla lista dei desideri dei migliori club al mondo, pronti a sedersi al tavolo col suo entourage per provare a stapparlo nel prossimo calciomercato a Josè Mourinho.

L’ultima parola, però, spetta sempre a Paulo Dybala, che dal canto suo avrebbe già scelto cosa farne del suo futuro. Un ribaltone bello e buono che sicuramente cambia i piani anche della Roma in vista della prossime settimane.

Dybala ha scelto: definito il suo futuro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paulo Dybala. La Joya continua ad essere sui taccuini dei principali club al mondo, pericolo che la Roma vorrebbe scampare il prima possibile blindando l’argentino.

Il progetto giallorosso vede proprio Dybala al suo centro, e lasciarlo andare via significherebbe ricominciare tutto da capo con una nuova stella, che di questi periodi è difficile trovare. La Joya e la Roma si sono però trovati sin da subito, ed un eventuale rinnovo non potrebbe fare altro che confermare quanto di bello c’è stato e c’è tutt’ora fra le parti. L’ostacolo rivali, però, potrebbe essere l’imprevisto più grande da dover superare in queste trattative, ed è per questo che la volontà dell’argentino potrebbe fungere da chiave di volta in questa faccenda, volontà che fra l’altro sarebbe anche già stata comunicata alla società giallorossa.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, contento di quello che nascendo nella capitale, Paulo Dybala è deciso a rinnovare il proprio contratto con la Roma scacciando via tutte quelle voci che lo vorrebbero lontano dalla Serie A e dal club giallorosso. Tiago Pinto non può fare altro che accontentare le richieste della Joya, con i cui agenti i contatti entreranno nel vivo nelle prossime settimane.

Dybala vuole il rinnovo: la Roma pronta ad incontrare gli agenti

Con il fatto che Dybala voglia il rinnovo metà del lavoro di Tiago Pinto è fatto. Il General manager della Roma altro non dovrà fare che incontrare gli agenti dell’argentino per provare a trovare il prima possibile un accordo sulle nuove cifre, e date, del contratto della Joya.

Ed è per questo motivo che, stando alle ultime notizie Tiago Pinto avrebbe in programma con Antun, agente di Dybala, un incontro già il prossimo mese, così da velocizzare ancora di più le operazioni.

L’obiettivo della Roma con Dybala: i dettagli

Il primo obiettivo assoluto della Roma è quello di rinnovare Paulo Dybala, il secondo è farlo alle sue condizioni. La Lupa, infatti, punta a prolungare il contratto della Joya dal giugno 2025 fino al giugno 2027, a parità di condizioni economiche così da non andare a gravare troppo sul bilancio. Se l’argentino dovesse accettare queste condizioni, la fumata bianca potrebbe essere anche imminente rispetto all’inizio delle trattative.