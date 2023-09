Primo esonero in Serie A: convinto il sostituto, ora l’annuncio

La Serie A è già vicinissima al primo esonero dopo quattro giornate di campionato: allertato il sostituto, ora manca l’annuncio.

Le prime giornate hanno già mostrato limiti e potenzialità di tutti i club di Serie A. Sono arrivati grandi risultati insperati ma c’è anche chi sta vivendo il primo mese di calcio in estrema difficoltà. I progetti tecnici non sempre calzano a pennello con gli allenatori scelti e capita di avere enormi problemi da risolvere nel minor tempo possibile per evitare situazioni spiacevoli.

L’esonero in Serie A sembra ormai deciso, dopo un weekend horror che non ha lasciato spazio a dubbi. Le prossime partite saranno ancora più difficili e quindi è meglio decidere ora il futuro dell’allenatore e non attendere momenti ancora più bui.

Primo esonero in Serie A: annuncio a un passo

Il weekend di Serie A è ormai archiviato e anche per questa settimana non sono mancate polemiche e discussioni su tutti gli allenatori che non hanno fatto bene. I risultati sono lo specchio del lavoro svolto durante la settimana e spesso rischiano di portare alla delusione totale da parte dei tifosi.

Più che le sconfitte, alla dirigenza e alla tifoseria fa male il modo di affrontare determinate partite e la passività con cui si assimila un ko pesante.

Secondo le ultime notizie, il primo esonero in Serie A è sempre più vicino. La società sta decidendo in queste ore a chi affidare la panchina.

Empoli, esonero Zanetti: ecco il nuovo allenatore

L’Empoli di Paolo Zanetti cade sotto i sette colpi della Roma e resta fermo a zero punti in classifica, con zero gol segnati e dodici gol subiti in quattro partite. Uno score infimo, pensando anche al valore della rosa. Il calendario non è stato certo favorevole ai toscani, che hanno già affrontato Juventus e Roma, ma nemmeno nelle prime due partite, contro Verona e Monza non c’è stato nulla di positivo.

L’esonero di Zanetti è l’unica arma a favore della società per cercare di risollevare le sorti dell’Empoli. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Accardi e della società è quello di Davide Nicola.

Il tecnico piemontese è attualmente svincolato e in attesa di una chiamata che possa dargli grandi stimoli. Il club toscano deciderà in giornata le sorti di Zanetti e poi deciderà di affondare il colpo per l’ex Salernitana.

Non solo Nicola: l’Empoli sonda altri due nomi

L’esonero di Zanetti è cosa fatta. Non solo quattro sconfitte in quattro partite, ma soprattutto i sette gol subiti ieri dalla Roma, con un atteggiamento totalmente passivo da parte di tutti.

Non c’è solo Davide Nicola tra i pretendenti alla panchina azzurra. Secondo il Quotidiano Sportivo ci sono ancher Luca Gotti e Leonardo Semplici in corsa per convincere la dirigenza.