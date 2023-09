Serie A, annuncio inaspettato: dimissioni già pronte

La Serie A è iniziata solo da poche settimane e già potrebbero esserci clamorosi cambiamenti in panchina: dimissioni già pronte.

Il campionato può portare stravolgimenti improvvisi e anche all’addio dell’allenatore. C’è un lavoro ancora molto importante da fare per portare la squadra a un miglioramento radicale e proprio per questo motivo non è ancora il momento di pensare in grande. Gli obiettivi andranno raggiunti passo dopo passo, pur con le difficoltà che si sono già vissute negli ultimi anni.

La situazione sul futuro dell’allenatore è da tenere sempre sotto controllo visto il sentimento non sempre positivo che si porta dal pubblico.

Serie A, allenatore a rischio dimissioni: le ultime

Il campionato di Serie A è ancora uno dei più complicati in giro per l’Europa. Ci sono tante sorprese ogni settimana e tanti cambiamenti che possono portare alla rivoluzione totale. Non tutte le squadre sono partite con il piglio giusto e ci sono spesso vedute diverse anche con le dirigenze.

Questa stagione appena iniziata porterà alla conoscenza profonda e certa del rapporto con la società e degli obiettivi da raggiungere nel futuro prossimo.

L’allenatore non è contentissimo di quello che sta succedendo da qualche tempo e sta addirittura pensando alle dimissioni.

Torino in ansia per Juric: le parole sulle dimissioni

Il Torino sarà affidato a Ivan Juric ancora per lungo tempo? Il tecnico croato ha portato grossi miglioramenti in terra piemontese, con i granata che sono cresciuti di anno in anno, avvicinandosi sensibilmente alla soglia dei 60 punti in classifica a fine campionato. Un risultato di grande spessore che, però, i tifosi granata vorrebbero migliorare ancora.

L’Europa è un ricordo lontano per il Torino ma le ambizioni di Juric e della tifoseria portano proprio in quella direzione. Prima della partita contro la Salernitana, l’allenatore croato ha parlato degli obiettivi del club, parlando di un futuro incerto senza crescita e lasciando immaginare le dimissioni al termine della stagione, senza obiettivi di grande livello.

“Come staff vorremmo provare a fare qualcosa in più o la nostra presenza qui non avrebbe senso. È iniziato il terzo anno del nostro contratto, ha senso restare qui per fare il salto, non certo per galleggiare a centro classifica”.

Addio o rinnovo per Juric: le ultime

Il futuro di Juric al Torino è da decifrare. Il tecnico ha parlato chiaramente del suo futuro e non ha fatto segreto di star pensando all’addio al termine della stagione. Solo Urbano Cairo, con gli investimenti giusti, può convincerlo a restare.

Il patron granata vorrebbe offrire il rinnovo del contratto a Juric che, però, intende dare risposta solo verso la fine del campionato. A obiettivi raggiunti e a futuro segnato si inizierà a pensare alle prossime stagioni.