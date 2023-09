È tutto vero, ecco l’erede di Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa sempre sotto la lente d’ingrandimento: intanto la Juve ha già scelto l’erede

Non sono i giorni più semplici degli ultimi anni quelli che la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo. Tempi difficili, soprattutto dopo la positività di Paul Pogba al testosterone in seguito ai controlli di rito nel post Udinese-Juventus.

Pare quindi inevitabile una lunga squalifica per il francese che, di fatto, costringerà Cristiano Giuntoli a mutare le sue priorità per il futuro calciomercato della ‘Vecchia Signora’.

Massima attenzione, però, rimane sulle situazioni delicate che potenzialmente potrebbero tramutarsi l’anno prossimo in alcune partenze molto pesanti. Non è un mistero che uno dei nodi più controversi da sciogliere per la Juventus sia quello legato al futuro di Federico Chiesa. L’infortunio al ginocchio ha abbondantemente frenato la crescita del 25enne genovese che, tuttavia, si è fatto trovare pronto durante il ritiro estivo nonostante le voci di un addio si facessero sempre più forti.

Alla fine Chiesa è rimasto alla Juventus e ha anche già messo a segno 3 gol nelle prime 4 giornate di campionato, l’ultimo dei quali, bellissimo, nella supersfida contro la Lazio. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed il feeling altalenante con Massimiliano Allegri sono i due punti cardine per comprendere se ci saranno margini per continuare ancora insieme o decidere, magari già a gennaio o più probabilmente a giugno, di separarsi una volta per tutte, garantendo alla Juve una plusvalenza derivante anche dal possibile super-campionato a cui è atteso Federico.

Juve, ecco il post Chiesa: occhi in Spagna

Sono state numerose le società che hanno pensato a lui, soprattutto nell’estate 2021 dove l’ex Fiorentina fu il vero trascinatore dell’Italia di Mancini alla conquista dell’ultimo Europeo. Dalla Spagna, però, tornano a parlare del sostituto che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe in mente di provare a portare in bianconero proprio in vista di un’imminente partenza del figlio d’arte.

A fare il punto a riguardo è stato il portale iberico ‘Fichajes.net’ che ha specificato come una delle stelle del Villarreal, fermo a soli 3 punti dopo 4 giornate nella Liga, potrebbe effettivamente firmare per la Juventus. Si tratta di Yèremy Pino, ala destra spagnola classe 2002 che attraverso grandi prestazioni con il ‘Sottomarino giallo’ ha attirato l’attenzione di grandi club europei. Su tutti, la Juventus. Già a gennaio, quando riaprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe fare spazio al 20enne, che nelle idee di Allegri prenderebbe il posto che doveva essere di Berardi. Possibile a quel punto l’addio immediato di Chiesa? Improbabile, ma non impossibile.

Il nazionale azzurro è parecchio seguito in Premier League e potrebbe regalare un prezioso tesoretto (almeno 70 milioni) da reinvestire parzialmente proprio per il cartellino di Pino, valutato non meno di 40 milioni dal Villarreal. Sotto contratto fino all’estate 2027, il giovane attaccante sarebbe certamente allettato all’idea di trasferirsi in una delle società più importanti d’Europa l’anno prossimo: staremo a vedere come andrà a finire, dipenderà tutto dall’addio di Federico Chiesa.