Problemi Napoli, Garcia contro Kvaratskhelia: il gesto fa clamore

Il Napoli di Rudi Garcia si ferma ancora e mostra ulteriori problemi nella gestione delle partite: ora la situazione è complessa e si rischia di perdere terreno in classifica.

Gli azzurri si sono fermati anche a Genova e per la seconda partita consecutiva hanno mostrato grandi limiti, pur contro un avversario che non era troppo complesso, almeno sulla carta. Per Rudi Garcia c’è tanto lavoro da fare per migliorare sin da subito ed evitare di creare problemi anche in Champions League, dove mercoledì ci sarà l’esordio contro il Braga.

C’è anche da risolvere una questione relativa a Khvicha Kvaratskhelia, sempre sostituito nelle partite in cui ha giocato da titolare.

Napoli ancora in difficoltà: l’analisi di Garcia

Il Napoli non è riuscito a vincere contro il Genoa e ha fatto il bis di risultati negativi dopo la sconfitta contro la Lazio dell’ultimo turno di campionato. Al termine della partita Garcia ha analizzato la partita negativa del Napoli.

“Abbiamo mostrato carattere perché abbiamo recuperato la partita. Abbiamo preso due gol su calcio d’angolo e poi ci sono stati due episodi contro di noi: il fallo di Anguissa sul primo gol e la mano sul cross di Olivera. Ma abbiamo perso due punti per colpa nostra, perché non abbiamo giocato dal primo minuto”.

Napoli in pericolo? “Le partite prima della Champions League sono sempre difficili da gestire, vedete il PSG che ha perso col Nizza o il Bayern che ha pareggiato. Non ci siamo stati per tutta la partita e non si può giocare solo con la palla, c’è anche una fase difensiva e lì bisogna imporre un po’ di più la nostra fisicità“.

Kvaratskhelia sostituito: gesto contro Garcia

A pochi minuti dalla fine della partita Rudi Garcia ha sostituito Kvaratskhelia. Per la seconda partita consecutiva ha tolto il georgiano dal campo e contro il Sassuolo lo ha utilizzato solo a partita in corso. All’uscita dal campo il georgiano si è lasciato andare ad un gesto di stizza nei confronti dell’allenatore francese.

“Non mi interessa cosa ha fatto. Lancio messaggi per chi entra, non per chi esce. Zerbin meritava di fare un po’ di minuti perché si allena sempre bene. Speravo potesse fare la differenza perché lavora tanto da inizio stagione. Per me è importante far vedere a chi si allena bene che può avere minutaggio“.

I problemi con Kvaratskhelia vanno risolti il prima possibile per evitare di perdere ulteriore talento in un momento della stagione molto delicato.

Difficoltà Napoli: Garcia lancerà Natan

Il Napoli sembra in difficoltà e Rudi Garcia è pronto a fare dei cambi molto presto. Il primo nome sulla lista è quello di Natan che già contro il Genoa, come annunciato dall’allenatore, sarebbe dovuto entrare.

“L’idea era far giocare Natan con Rrahmani, poi abbiamo deciso di non far giocare Rrahmani sono cambiati i piani. Sono contento del reparto difensivo, l’atteggiamento dei difensori è stato buono. Devo mandare anche dei segnali ai miei giocatori”.