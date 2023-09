Esonero Garcia, furia dopo la partita: rivoluzione Napoli

Il Napoli di Rudi Garcia è sceso in campo contro il Genoa ma non è stato lucidissimo e nemmeno troppo brillante: ora si parla di esonero.

Gli azzurri non hanno iniziato per niente bene questo campionato e rischiano di regredire pericolosamente in campionato. Dopo aver vinto lo Scudetto tutti si aspettavano un nuovo campionato da protagonisti ma le prime partite hanno mostrato grossi limiti e grandi differenze di gioco rispetto alla squadra allenata da Luciano Spalletti fino alla scorsa stagione.

Il Napoli ha mostrato molti problemi e il colpevole principale per tanti addetti ai lavori e per i tifosi è Rudi Garcia. Il tecnico francese non è riuscito a dare un’identità di gioco precisa al club azzurro e ci sono molte difficoltà.

Napoli, altro risultato negativo: Garcia sotto assedio

Il Napoli non vince neppure contro il Genoa e si ferma a quota 7 punti in classifica. Il pareggio maturato a ‘Marassi’, dopo una partita horror per il Napoli, ha portato ulteriore malumore nell’ambiente partenopeo. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio tutti si aspettavano un Napoli più arrembante e propositivo.

Ci sono stati tanti segnali negativi per la squadra allenata da Rudi Garcia che non ha mostrato il minimo miglioramento rispetto all’ultima partita. In svantaggio di due reti, il Napoli è riuscito ad agguantare il pareggio che non basta, però, per rendere felici i tifosi.

Il colpevole dei risultati negativi del Napoli è sicuramente Rudi Garcia. Il suo operato è fortemente criticato e ora il tecnico è “sotto assedio”.

Esonero Garcia: i tifosi lo cacciano, cosa sta succedendo

Il secondo risultato negativo consecutivo manda in frantumi le certezze del Napoli. Gli azzurri, forti dello Scudetto dell’anno scorso, hanno cambiato allenatore e hanno cambiato anche il modo di scendere in campo. Il primo mese di Rudi Garcia è stato fortemente negativo, visto che sono arrivate due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle prime quattro partite.

I tifosi del Napoli sono furiosi con Rudi Garcia e ne hanno chiesto l’esonero. Dopo il secondo risultato negativo sui social network è impazzato l’hashtag #GarciaOut, a dimostrazione della rabbia verso un inizio di stagione poco esaltante e tanto diverso dalle aspettative.

I social sono impazziti soprattutto per tre motivi: il risultato, la prestazione e la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia per la seconda volta consecutiva.

Esonero Garcia? Il Napoli gli dà fiducia

Il Napoli di Rudi Garcia è in difficoltà. Innegabile pensare che il cambiamento da Spalletti al tenico francese non abbia portato miglioramenti ma solo novità che al momento sono “negative”.

La società non intende avallare l’idea dei tifosi per l’esonero di Garcia ma, anzi, intende proseguire con il lavoro del francese senza alcun dubbio.