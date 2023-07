Serie A, problemi con la UEFA e il Fair Play: ora è tutto deciso

La Serie A è sotto la lente d’ingrandimento della UEFA per il rispetto del Fair Play Finanziario: è arrivata la comunicazione ufficiale.

I top club di Serie A sono attenzionati dalla UEFA per la gestione dei conti e per il rispetto del regolamento finanziario. Tante società sono state multate e hanno rischiato anche l’esclusione dalle competizioni europee. Il 30 giugno c’era la scadenza del settlement agreement e ora la UEFA ha reso note le nuove sanzioni.

In Serie A ci sono nuovi problemi con la UEFA? La decisione è stata resa nota da un comunicato ufficiale nelle ultime ore e le sanzioni sono ormai note.

UEFA e Serie A: la svolta per i top club

I club di Serie A hanno da tempo problemi di ordine finanziario anche con la UEFA. L’organo che gestisce le competizioni europee ha applicato un restringimento pesante su tutti gli argomenti di ordine economico. Il rischio di essere esclusi dalle coppe europee e di ricevere altre sanzioni è stato sfiorato in più occasioni.

Il 30 giugno c’era la scadenza del settlement agreement per i top club di Serie A che hanno deciso di vendere molti calciatori per rientrare nei paletti economici. C’erano accordi da rispettare con la UEFA e ora è stata annunciata ufficialmente la situazione.

In Serie A i club a rischio erano Milan, Inter e Roma che qualche anno fa hanno firmato un accordo con la UEFA che avrebbe potuto portare altre sanzioni pesantissime.

Milan, Inter e Roma salvate dalla UEFA: le ultime

La UEFA ha comunicato ufficialmente la posizione di Milan, Roma e Inter rispetto al settlement agreement firmato tempo fa che per evitare ulterori sanzioni. I tre club italiani hanno rispettato gli obblighi per il 2022 per quanto riguarda il Fair Play Finanziario.

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha annnunciato che i tre club italiani e tanti altri club stranieri, sono rientrati negli obblighi economici previsti per il 2022. Ma non terminerà il monitoraggio dei conti per tenere sotto controllo le società che hanno già avuto difficoltà.

“Milan, Monaco, la Roma, l Beşiktaş, Intern, il Marsiglia e PSG sono stati tutti trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno finanziario 2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordo di regolamento durante la prossima stagione”.

UEFA: multa al Barcellona, ecco le cifre

I club sono stati rispettosi degli obblighi sanciti con la UEFA ma per il Barcellona continuano i problemi economici.