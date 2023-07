Svolta in Serie A, ritiro annunciato: “Chiuderò qui la mia carriera”

In una recente uscita pubblica l’allenatore ha stupito tutti, club e tifosi, annunciando in pratica il suo, possibile ed imminente, ritiro. Le dichiarazioni rilasciate all’emittente locale non hanno in alcun modo lasciato dubbi sulla questione, andando anche un pò a destabilizzare l’ambiente durante questo periodo di preparazione.

L’allenatore, comunque, è stato abbastanza chiaro in merito al suo futuro, dato che fra le altre cose è anche arrivato a svelare quale sarà la sua ultima esperienza in carriera. Una personalità del genere mancherà e non poco nel mondo del calcio, ma dopo tanti anni sulle panchine dei migliori club d’Europa sembrerebbe sia giunto anche per lui il momento di dire basta.

Serie A, l’allenatore ha svelato il suo futuro: presto il ritiro

Come un fulmine a ciel sereno oggi è arrivato l’annuncio di uno degli allenatori più importanti di questa Serie A. In una recente uscita pubblica, infatti, il tecnico ha svelato quello che sarà il suo prossimo futuro, spiazzando completamente i tifosi anche in vista dell’importante stagione che sta per cominciare.

Nell’intervista rilasciata oggi all’emittente locale, senza troppi giri di parole, l’allenatore ha svelato che presto potrebbe appendere “gli schemi al chiodo” e mettere fine una volta e per sempre alla sua carriera, non come provato a fare negli scorsi anni durante quei periodi di riflessione personale. L’impressione è che ora il tempo sia scaduto, il calcio si è evoluto, e nonostante la sua continua dedizione al lavoro non è sempre facile stare al passo con i tempi. La soluzione migliore, dunque, è quella di lasciare tutto, per rimanere intatto il ricordo di quanto fatto, evitandolo di arrivare quasi ad infangarlo.

E questo è quello che alla fine ha voluto far intendere oggi al TG Regionale della Sardegna Claudio Ranieri, che come un fulmine a ciel sereno ha in pratica annunciato il suo prossimo ritiro, notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato di sentire, almeno adesso.

Serie A, Ranieri verso il ritiro: ecco la sua ultima squadra

Presto Claudio Ranieri potrebbe dire una volta e per tutte addio alla sua, gloriosa, carriera da allenatore. L’italiano, infatti, oramai prossimo ai 72 anni, avrebbe comunicato questa sua scelta ai microfoni del TG Regionale della Sardegna, spiazzando un pò tutti.

Non solo, nel corso di questa sua intervista, Claudio Ranieri avrebbe svelato anche in qualche club ha intenzione di concludere la carriera. L’allenatore italiano ha infatti detto: “Dove chiuderò la mia carriera? Penso a Cagliari”, dimostrandosi così riconoscente nei confronti di una piazza che gli ha dato fiducia quando nessuno, in quel preciso momento storico, lo avrebbe fatto.

Ranieri vuole chiudere a Cagliari: solo un’alternativa gli farebbe cambiare idea

Ranieri ha dunque intenzione di chiudere la propria carriera al Cagliari, ma l’italiano ha svelato anche una soluzione alternativa che potrebbe fargli cambiare idea. L’allenatore del club sardo, infatti, ha detto che solo nel caso di una chiamata di qualche Nazionale interessante posticiperebbe, ancora una volta, il suo ritiro.