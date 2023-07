Ad un solo anno in quel di Istanbul, sponda Fenerbahce, per la gioia di tutti i fantalleantori Joao Pedro potrebbe tornare in Serie A in questo calciomercato. L’attaccante italo-brasiliano, infatti, non rientra più nei piani di mister Kartal che, senza troppi fronzoli, lo avrebbe invitato a trovarsi una nuova sistemazione quest’estate.

Sul tavolo l’ex capitano del Cagliari avrebbe una folta ed interessante possibilità di scelta, ma sin dai primi istanti in Turchia la sua volontà è sempre stata quella di poter tornare a giocare in Italia. E così potrebbe incredibilmente andare a finire, visto che Joao Pedro è diventato l’ultima idea per l’attacco di una big di Serie A.

Calciomercato, Joao Pedro torna in Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joao Pedro in questo calciomercato, visto che dopo appena un anno dal suo arrivo in Turchia l’ex capitano del Cagliari sembrerebbe essere in procinto di lasciare il Fenerbahce. Sul tavolo dell’italo-brasiliano e del suo entourage sono state presentate diverse offerte allettanti, ma a quanto pare Joao Pedro potrebbe tornare a giocare dove tutto alla fine ha avuto inizio, ovvero in Serie A.

A differenza dell’ultima esperienza a Cagliari, però, in questo caso l’attaccante del Fenerbahce finirebbe a giocare per una big del campionato italiano, partecipante della prossima Champions League, e club al quale il giocatore già in passato è stato, anche con insistenza, accostato. Ora bisognerà capire l’evolversi delle trattative, ma l’impressione è che mai come adesso Joao Pedro possa davvero tornare a solcare i campi della Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, per l’attaccante del Fenerbahce si starebbe accendendo sempre di più l’interesse della Lazio, che nonostante l’arrivo di Taty Castellanos avrebbe intenzione di mettere a disposizione di Sarri un altro attaccante, che per costi e caratteristiche tecniche risponderebbe al nome proprio di Joao Pedro.

Calciomercato, Lazio su Joao Pedro: il Fenerbahce fissa il prezzo

Joao Pedro è il nome nuovo per l’attacco della Lazio in questo calciomercato. Il club biancoceleste, infatti, avrebbe messo gli occhi sull’ex capitano del Cagliari per andare a rinforzare e completare l’attacco di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione, in attesa anche di scoprire il futuro di Ciro Immobile.

Come detto, comunque, per caratteristiche e costi Joao Pedro rappresenterebbe essere il colpo ideale per la Lazio in questo calciomercato, anche perché l’italo-brasiliano potrebbe sbarcare in Italia ad un prezzo veramente “stracciato”. Stando a dati Transfermarkt, infatti, Joao Pedro potrebbe tornare in Serie A per soli 6 milioni di euro, cifra che potrebbe far gola a diversi club italiani e non solo.

Non solo Lazio: Joao Pedro proposto ad un altro club di Serie A

La Lazio è solo una delle due opzioni di Serie A per Joao Pedro. Stando alle ultime notizie, infatti, il Fenerbahce negli scorsi giorni avrebbe offerto come contropartita tecnica al Lecce l’attaccante italiano nell’affare Hjulmand, soluzione immediatamente scartata dal club salentino. La ricerca di un nuovo attaccante, dopo l’addio di Colombo, potrebbe però comunque portare il Lecce a valutare il profilo di Joao Pedro, provando così a fare concorrenza alla Lazio.