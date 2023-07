Terrore per LeBron James: è stato ricoverato in ospedale, le condizioni

Notizie poco confortanti arrivano da una delle famiglie più importanti dello sport mondiale, ovvero quella di LeBron James, vittima di evento terribile che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di basket e non solo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il membro della famiglia James è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nelle scorse ore, a seguito di un malore improvviso accusato durante uno dei suoi classici allenamenti sul parquet in questa pre-season.

Problemi del genere, comunque, ad un atleta come lui non dovrebbero neanche presentarsi, ed è per questo che tutta la community è fortemente preoccupata non solo per le condizioni di James, ma anche per quelle che potrebbero essere le conseguenze che questo malore potrebbe avere per il proseguo della sua carriera.

Ultim’ora, è stato ricoverato in ospedale: paura per LeBron James

Momenti di paura folle quelli vissuti nella mattinata americana dalla famiglia della star del basket Lebron James, che d’un tratto si è ritrovata catapultata in ospedale per le gravi condizioni di salute di uno dei suoi membri. Stando infatti a quanto riportato da alcuni media statunitensi, durante uno dei consueti allenamenti sul parquet, James ha accusato un malore importante che lo ha addirittura portato a perdere i sensi.

Per fortuna i medici sono stati repentini e prelevarlo e portarlo in ospedale, ma stando a TMZ Sports le condizioni non erano delle migliori, visto che addirittura si trattava di un codice tre, ovvero ambulanza con tanto di sirena accesa ed urgenza di ricovero. Una notizia, questa, che ha scosso non solo e soprattutto la famiglia James ma anche il mondo del basket e dello sport, visto che ad essere stato coinvolto in questo episodio è uno dei figli di Lebron, nonché astro nascente e possibile futuro Rookie in NBA.

Stiamo dunque parlando di Bronny James, le cui condizioni sono state svelate poche ore fa da un intermediario della famiglia di LeBron, che si è dato in pasto alla stampa aggiornando il mondo del basket, e dello sport, sulle condizioni del 18enne dopo la paura delle scorse ore.

Bronny James ricoverato in ospedale: il motivo

Bronny James, primo genito di LeBron James, nelle scorse ore è stato ricoverato in ospedale per un forte malore. Il 18enne statunitense, a quanto pare, avrebbe patito addirittura un arresto cardiaco, che inevitabilmente non gli avrebbe permesso di completare il suo consueto allenamento nella palestra della sua università.

Prelevato sul posto dai paramedici, Bronny addirittura è stato trovato in uno stato di totale convalescenza, ma la repentinità delle forze sul posto ha fatto sì che la situazione potesse non aggravarsi più di tanto.

Le ultime su Bronny James: paura passata

La nottata è stata lunga e sofferta per LeBron James e la sua famiglia, visto che non si aspettava altro che conoscere e capire le condizioni di Bronny. Per fortuna tutto è andato per il meglio, come confermato anche dal referente della famiglia James presente fuori l’ospedale, che oltre a ribadire la gratitudine della star di basket verso i medici e tutti quelli che hanno assistito il figlio, ha comunicato che Bronny è totalmente fuori pericolo e non più in ICU.