Trenta milioni e Pavard: addio Juve

Offerta in arrivo in casa Juventus per strappare alla squadra di Allegri un titolarissimo. Proposto in cambio il difensore francese.

Il Bayern Monaco è scatenato in questa sessione di calciomercato estiva. La squadra campione di Germania, tra i top club assoluti dell’Europa intera, ha voglia di regalare al tecnico Thomas Tuchel una rosa veramente importante e rinnovata.

Una piccola rivoluzione quella che sta cercando di mettere in atto il Bayern in questi giorni; basti pensare che la squadra bavarese ha già messo a segno due colpacci a costo zero, prendendo Raphael Guerreiro come terzino sinistro e Konrad Laimer come rinforzo a centrocampo.

Mentre nelle scorse ore è arrivata l’accelerazione per prendere dal Napoli il forte difensore Kim Min-Jae, il sudcoreano che andrà a rimpolpare la difesa di Tuchel. Ma non finisce qui: il Bayern vuole anche un altro centrale forte ed affidabile e sta pensando di arrivarci sacrificando il terzino Benjamin Pavard, nazionale francese che piace a molti club internazionali.

Scambio Bremer-Pavard, la Juventus ci pensa

Dopo Kim infatti Tuchel avrebbe chiesto un ulteriore sforzo alla dirigenza per la propria difesa, visto che nell’ultima stagione sono emersi i difetti di Upamecano, giudicato ancora piuttosto acerbo a certi livelli, oltre che la partenza di Lucas Hernandez, direzione PSG.

Un obiettivo dichiarato del Bayern riguarda ancora l’Italia. I tedeschi sono sulle tracce di Gleison Bremer, centrale titolarissimo della Juventus, sbarcato in bianconero un anno fa per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Per Massimiliano Allegri il brasiliano è intoccabile, ma la situazione finanziaria delicata della Juve rende automaticamente tutti vendibili a determinate cifre.

Il Bayern Monaco è pronto a mettere sul piatto un’offerta di 30 milioni più il cartellino di Pavard, calciatore che sarebbe molto utile alla Juve perché capace di giocare sia da terzino che da centrale. Proposta allettante per arrivare a Bremer, ma i bianconeri non sono d’accordo sulla valutazione che i tedeschi fanno proprio del cartellino di Pavard.

Infatti l’ex campione del mondo francese viene considerato un tassello da 30 milioni, così da valutare l’intera operazione Bremer intorno ai 60 totali. Mentre per la Juve Pavard è un ottimo giocatore ma che, a causa della scadenza non lontana del suo contratto (giugno 2024) non può valere più di 20 milioni.

Dunque la Juventus, per sedersi realmente al tavolo delle trattative con il Bayern per cedere Bremer, vuol un’offerta economica nettamente più elevata e consistente. Cedere il perno della difesa attuale sarebbe una vera e propria mazzata, ma la situazione bianconera è nota a tutti.