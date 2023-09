Svolta storica, il club cambia nome: avviato l’iter dalla società

Nei prossimi giorni si potrebbero scrivere pagine importanti della storia del club. La nuova proprietà, infatti, avrebbe avviato l’iter per un realizzare un qualcosa di rivoluzionario.

Alle volte per ripartire da zero c’è bisogno di cambiare, anche da zero, ed a quanto pare questo è quello che avrebbe intenzione di fare la società, che avrebbe preso una decisione incredibile con l’intento di provare a far dimenticare quello che di brutto è stato negli ultimi anni.

Stando alle ultime notizie, dunque, la società ha intenzione di cambiare il nome del club, scenario che nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi dopo dei primi momenti di semplici indiscrezioni.

Il club cambia nome, iter avviato: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario e sportivo del club. Dopo aver rischiato addirittura il fallimento, la storica piazza italiana è pronta a scrivere nuove pagine della sua storia andando incontro ad un cambiamento incredibile.

La nuova proprietà è ambiziosa, ha voglia di fare bene e di tornare nelle categorie che competono a questo storico club, ed è per questo che avrebbe preso una decisione clamorosa con l’intento di permettere a questa società di ripartire completamente da zero dimenticando il passato e gli ultimi complicati.

Stando infatti a quanto confermato dallo stesso Antonio Ballarino, nuovo direttore sportivo del club, la Reggina è pronta a cambiare i suoi connotati. Stando al dirigente granata, infatti, la storica compagine calabrese è pronta a cambiare nome da “Reggina” a “LFA Reggio Calabria”. Una decisione importante ma supportata dalla nuova proprietà, che avrebbe addirittura anche avviato l’iter utile per riuscire in questo intento.

La Reggina vuole cambiare nome: il messaggio di Ballarino

La Reggina vuole dimenticare il passato, e per farlo la nuova società avrebbe dunque pensato addirittura di cambiare nome alla storica compagine granata. A confermarlo, come anticipato, è stato lo stesso direttore sportivo Antonio Ballarino, che in un recente messaggio ha detto:

“Abbiamo avviato tutte le procedure civili e federali per adeguare ed integrare la denominazione sociale da ‘La Fenice Granata’ a ‘LFA Reggio Calabria’. A prescindere dall’iter federale, questa denominazione verrà utilizzata soprattutto nella comunicazione. Reggio Calabria merita il nostro massimo impegno e sforzo, ed è per questo che con questo importante cambiamento puntiamo a rivalutare fortemente l’identità reggina, permettendo così anche al club di riconquistare la sua gloriosa identità”.

La LFA Reggio Calabria riparte: fra Serie D, nome e mercato

La LFA Reggio Calabria, ex Reggina, è pronta a ripartire una volta e per tutte. Cambiato, quasi, anche il nome, la nuova proprietà è al lavoro per costruire una squadra in grado di poter competere subito in Serie D per riportare piano piano una piazza importante come Reggio Calabria nelle categorie che le competono. Non a caso il club granata ha avuto anche una proroga per il calciomercato, così da riuscire a completare in vista di questo imminente inizio di stagione.