No della Roma, ufficiale la firma coi bianconeri

La Roma pare aver rifiutato questo calciatore nei mesi scorsi e dunque la squadra rivale di Serie A ne avrebbe approfittato.

Il calciomercato non è fatto soltanto di obiettivi, rumors e trattative concrete. Infatti all’interno di questo circo che si scatena in estate esistono anche i cosiddetti intermediari, ovvero procuratori che lavorano a commissione e che propongono calciatori o propri assistiti a vari club.

Un modo per smuovere trattative ed affari, soprattutto per quei giocatori in uscita da un determinato club e che ancora non hanno ricevuto proposte concrete. Questo è il caso di un giovane attaccante di cui si parlava un gran bene fino a 12-18 mesi fa, che si è però un pochino perso.

Tale calciatore sarebbe stato proposto dai propri agenti alla Roma, squadra di Serie A alla netta ricerca di un centravanti. I giallorossi infatti devono rimpiazzare il lungodegente Tammy Abraham e stanno cercando un nuovo numero 9 che possa non farlo rimpiangere almeno nel girone d’andata del prossimo campionato.

Il baby bomber proposto alla Roma: no di Mourinho, ne ha approfittato l’Udinese

Il giovane calciatore di cui parliamo è Lorenzo Lucca. Ovvero il centravanti italiano che, durante la sua prima stagione in Serie B con la maglia del Pisa, aveva stupito tutti segnando gol a raffica nei primi mesi di campionato.

Quello che sembrava un predestinato, persino accostato ad una convocazione lampo in Nazionale maggiore, si è perso per strada. Neanche l’opportunità in prestito all’Ajax lo scorso anno è stata sfruttata da Lucca, che ha giocato solo 14 volte in Eredivisie segnando due reti. Troppo poco per ottenere la riconferma.

Pare che la sua agenzia, la Gr Sports di Giuseppe Riso, avesse fatto il nome di Lucca per l’attacco della Roma. Ma sia Tiago Pinto che l’allenatore José Mourinho avrebbero declinato tale proposta, poco convinti di un talento un po’ in discesa come l’ex Pisa, che sta facendo fatica a fare il salto di qualità.

Lucca a quel punto è finito nel mirino dell’Udinese, club che storicamente investe sui giovani sia italiani che internazionali. Il classe 2000 cresciuto nel vivaio del Torino ha dunque subito accettato la corte friulana, passando in prestito nella squadra allenata da mister Sottil per quello che sarà il suo primo campionato di Serie A della carriera.

Forse il rifiuto della Roma è un bene per Lucca, che deve prima rigenerarsi in una piazza paziente e dove si lavora con calma come quella di Udine. Se dovesse andar bene, allora si tornerebbe a parlare del talento piemontese come due stagioni fa.