Napoli, Garcia in ansia: il top player va ko per infortunio

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro e arrivano notizie poco positive per uno dei top player che è andato ko per infortunio.

In casa azzurra è iniziata la rivoluzione, con Luciano Spalletti che ha detto addio ed è iniziato il nuovo corso targato Rudi Garcia. La nuova squadra è pronta ad iniziare un nuovo progetto importante e vincente, anche se Aurelio De Laurentiis non ha ancora messo a segno colpi di calciomercato degni di nota.

Ora le ultime notizie in casa Napoli spaventano Rudi Garcia cheha perso uno dei top player per infortunio e rischia di compromettere l’inizio della stagione.

Napoli, infortunio per il top player: le ultime

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con tanti punti interrogativi, dovuti all’addio di Luciano Spalletti e all’inizio del nuovo corso targato Rudi Garcia. I tifosi vivono l’inizio della nuova annata sportiva con ansia, visto che è stato ceduto un perno fondamentale come Kim Min-Jae e non è ancora stato sostituito.

Le avversarie del Napoli, invece, si stanno rinforzando e c’è preoccupazione nell’ambiente napoletano, anche se sono rimasti tutti gli altri big e presto rinnoveranno i contratti anche Osimhen e Kvaratskhelia.

Oggi c’è stato un altro problema in casa Napoli, con l’infortunio di uno dei top player di Rudi Garcia.

Napoli, infortunio per Lobotka: cosa è successo

Il Napoli ha iniziato oggi la seconda parte del ritiro pre-stagionale, a Castel di Sangro, con tutti gli effettivi a disposizione di Rudi Garcia. Dopo le due settimane a Dimaro, il gruppo azzurro si prepara più intensamente all’inizio della stagione ma c’è stato un altro problema.

In mattinata era stato annunciato l’infortunio di Mario Rui, che è alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori qualche settimana. E notizia dell’ultima ora in arrivo dalla società riguarda l’infortunio di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista del Napoli è uscito anzitempo dall’allenamento pomeridiano per un sovraccarico al ginocchio sinistro. Ansia e preoccupazione per tutti i tifosi presenti al Teofilo Patini e per i tifosi che sono a casa in attesa di notizie positive dal gruppo azzurro.

Tempi di recupero di Lobotka dopo l’infortunio

Lobotka è uscito dal campo per infortunio e tiene in ansia i tifosi del Napoli. Il centrocampista slovacco è uscito anzitempo dal campo ma le sue condizioni non dovrebbero destare sospetti e proccupazioni particolari.

Nel giro di pochi giorni potrebbe già riprendere il suo iter di preparazione alla nuova stagione, visto che si tratta di un semplice sovraccarico e non di problemi gravi. Sarà ancora lui il regista della rosa azzurra e anche con Rudi Garcia intende imporsi ai massimi livelli.