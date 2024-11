Ritiro Hamilton e Ferrari avvisata: c’è la data

Lewis Hamilton non si è ancora trasferito alla Ferrari ma sta già pensando al ritiro: colpo di scena in Formula 1.

Ancora pochi giorni e saranno 40 candeline tonde tonde per Lewis Hamilton che nel 2025, più precisamente il 7 gennaio, raggiungerà alcuni importanti traguardi. Il primo è certamente quello legato al suo compleanno ma il bello arriverà a partire dalla prossima stagione quando l’inglese diventerà un nuovo pilota della Ferrari. Ma attenzione perché il colpo di scena sembra già pronto.

Un sogno che si realizza per il sette volte campione del mondo che a bordo del cavallino rampante un davanti a sé un grande obiettivo: quello di vincere un altro titolo e di scavalcare così un mostro sacro come Micheal Schumacher. Tutti traguardi difficili da raggiungere anche perché il tempo di correre in pista sembra ormai giunto agli sgoccioli per il classe 1985.

Stagione senza particolare colpi di scena per Hamilton che attualmente è settimo nella classifica generale, grazie ai 190 punti incassati fin qui, che è comunque riuscito a togliersi la soddisfazione di ottenere due primi posto durante l’attuale Formula 1.

Ferrari shock, Hamilton si ritira: c’è l’annuncio

Essere ancora competitivi a questo punto della carriera non è certamente facile ma il pilota britannico ci sta riuscendo e la Ferrari sembra ancora soddisfatta della scelta. La speranza è che il tempo a disposizione di Hamilton sia sufficiente per festeggiare insieme qualche bella vittoria. Secondo fonti vicine al pilota della Mercedes, il giorno del ritiro sarebbe infatti più vicino del previsto.

Quando Hamilton ha firmato con il cavallino rampante lo ha fatto per 3 anni, questo significa che il tempo per fare bene potrebbe non mancare. Tuttavia, secondo lo scrittore Matt Whyman, che ha da poco pubblicato un libro sui retroscena della casa automobilistica tedesca, l’inglese starebbe pensando sempre di più al giorno in cui smetterà.

Ad oggi la data non è stata resa nota ma la cosa certa è che presto il futuro pilota della Ferrari dirà basta. Davanti a sé ci sono ancora tre anni di gare ma attenzione, perché se l’avventura non dovesse prendere la piega sperata il quasi quarantenne potrebbe anche decidere di interrompere il suo percorso prima della scadenza stabilita. Oggi la voglia di correre è tanta ma l’asfalto potrebbe cambiare tutto. Quello che succederà a partire dal prossimo anno sarà fondamentale per capire il futuro dell’ex campione del mondo.