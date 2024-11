Douglas Luiz lascia la Juve: scambio con il bomber

Douglas Luiz non ha convinto: la Juve è pronta a sacrificarlo per arrivare al bomber, pronto lo scambio. Giuntoli lavora al doppio affare

Tra i giocatori arrivati nell’ultima sessione di mercato quello che ha convinto di meno fin qui è sicuramente Douglas Luiz. Annunciato in pompa magna, il brasiliano è costato ai bianconeri la bellezza di 26 milioni di euro più due contropartite tecniche che ammontano ad un totale di circa 50 milioni. Questo il prezzo del cartellino imposto dall’Aston Villa. Per quanto mostrato nel club di Birmingham si tratta tutto sommato di una cifra che ci può stare in rapporto ai prezzi che girano nel calciomercato.

Ci si aspettava di vederlo all’opera come uno dei migliori prospetti del nuovo corso a suon di ottime prestazioni, assist e gol e invece fin qui è poco più di un oggetto misterioso. Il classe ’98 ha causato più problemi (un paio di rigori procurati, la possibile espulsione contro la Lazio ignorata da arbitro e VAR) che benefici, tra l’altro dimostrando scarsissimo feeling con la rete, divorandosi gol facili. Eppure solo l’anno scorso ne aveva realizzate 9 in Premier. Inoltre è spesso fermo ai box per infortunio.

Douglas Luiz-Juve è già addio? Si studia lo scambio

Una situazione tutt’altro che idilliaca alla quale di certo non aiuta il fatto che Thiago Motta non lo vede come un titolare di questa Juve. Era arrivato per essere la prima scelta, invece si trova scavalcato da Locatelli e Thuram. Probabile, a questo punto, che possa lasciare Torino in una delle prossime sessioni di mercato. Giuntoli avrebbe già pronto uno scambio!

In Premier League non mancano gli estimatori del centrocampista, potrebbe tornare nel campionato inglese dove ha sempre fatto bene. Percorso inverso potrebbe farlo un attaccante che lì non sta avendo i numeri avuti in Italia. Everton e Juve, infatti, studiano uno scambio di prestiti tra Douglas Luiz e Beto. I bianconeri riporterebbero così in serie A l’attaccante portoghese ex Udinese che non è soddisfatto di quanto fatto nella seconda squadra di Liverpool.

D’altronde alla Juve serve come il pane un nuovo bomber, un vice-Vlahovic, in attesa del rientro di Milik. Già a gennaio potrebbe essere un ottimo affare, altrimenti se ne parlerà a giugno e lì ogni gerarchia in attacco sarà da verificare in quanto anche il serbo potrebbe andare via. C’è però un problema in questo possibile scambio: Douglas Luiz non è convinto della destinazione e potrebbe rifiutare. Nelle prossime settimane saranno chiariti tutti i dubbi.