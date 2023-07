UFFICIALE – Hanno preso Insigne: ha firmato ancora in Italia

Ancora colpo Insigne in Italia, adesso ha firmato ed è anche ufficiale. È arrivato l’annuncio del club che ha comunicato il suo acquisto in vista della prossima stagione.

Ufficiale, acquistato Insigne in Serie B

Dopo l’ennesima grande stagione nel campionato cadetto è arrivata una nuova offerta importante per lui che ha deciso di abbracciare un nuovo e stimolante progetto con uno dei club più storici italiani. Infatti è arrivata ora il comunicato ufficiale del club per l’acquisto di Roberto Insigne che torna in Serie B e giocherà col Palermo.

Il calciatore in Serie B ha collezionato ben 206 presenze con i vari club mettendo a segno 41 gol e 41 assist. Lo scorso anno appena concluso è stato uno dei top player del Frosinone di Grosso che ha vinto il campionato ed è andato in Serie A, dove ha messo a referto 31 presenze, 8 gol e 2 assist.

Il Palermo ha comunicatobdi aver acquisito dal Frosinone le prestazioni sportive di Roberto Insigne. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026.