Affare lampo, Bonucci via dalla Juve: la destinazione

Leonardo Bonucci vorrebbe chiudere la carriera alla Juve, ma le voci di un suo addio anticipato sono sempre più forti.

Il nuovo ciclo della Juventus è ufficialmente cominciato con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che si è liberato dal Napoli per assumere il ruolo di direttore sportivo dei bianconeri.

Con Giuntoli la tifoseria juventina si augura di vedere arrivare alla Continassa giocatori di un certo tipo, ovvero profili giovani che abbiamo già dimostrato il loro valore e che siano quindi in grado di dare il 100% per la causa bianconera. L’acquisto del 23enne Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro, è solo il primo tassello di un calciomercato estivo che vedrà certamente la Juve protagonista.

Tuttavia, prima ancora di pensare al mercato in entrata, Giuntoli e Allegri devono risolvere le situazioni di diversi calciatori in esubero. Dai prestiti sono infatti rientrati Weston McKennie, Arthur e Denis Zakaria, ma nessuno dei tre sembra destinato a rimanere a Torino.

Inoltre, dopo aver salutato Di Maria, Paredes e Cuadrado, la Juve sta provando a liberarsi anche di Alex Sandro, in modo tale da risparmiare parecchio sul monte ingaggi (il brasiliano ha ancora un anno di contratto a 6 milioni di euro). Non è tutto, perché dalle voci che arrivano da Torino pare che la Signora stia riflettendo anche su un altro possibile addio che farebbe certamente rumore.

Bonucci potrebbe lasciare la Juventus: l’offerta è concreta

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, che ha già fatto sapere che questa sarà la sua ultima stagione da calciatore. Il difensore viterbese vorrebbe concludere la carriera con la maglia della Juve ma al tempo stesso gradirebbe giocare più partite possibili da titolare per assicurarsi un posto a Euro 2024 e provare a difendere quel titolo europeo conquistato con gli azzurri due estati fa.

Tuttavia Allegri non può garantire la titolarità a Bonucci e pare che di recente il tecnico toscano preferisca molto di più Danilo, Bremer e Gatti al numero 19. Inoltre la Juve sta facendo dei ragionamenti sul giocatore, che ha compiuto 36 anni e guadagna 6,5 milioni di euro netti. Bonucci potrebbe accettare di lasciare la Juve con un anno di anticipo, anche perché le offerte non sembrano mancare. Il difensore non gradisce l’Arabia e non è tentato nemmeno dalla MLS, ma occhio alla Premier League.

Stando agli ultimi rumors, infatti, pare che il Newcastle voglia fare un tentativo per Bonucci. I Magpies, che hanno acquistato da poco Tonali dal Milan in un affare da oltre 70 milioni di euro, sembrano intenzionati a pescare di nuovo in Serie A. La dirigenza del Newcastle vuole però valutare attentamente tutti i dettagli prima di presentare una proposta alla Juve e al giocatore.