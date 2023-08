“Sta andando al PSG”, Mbappé è già dimenticato

Trattativa lampo da parte del Psg: scelto il sostituto di Mbappé, sul quale emerge un clamoroso retroscena.

Capitolo chiuso? La risposta è affermativa, soprattutto alla luce di sviluppi clamorosi nelle vicende che coinvolgono Mbappé e il Psg.

Il braccio di ferro del francese con Al-Khelaifi non è affatto terminato e potrebbe avere una lunga coda, anche dopo la partenza del calciatore, ormai scontata. A rafforzare i rumors su una trattativa in uscita ormai solo da mettere nero su bianco, sono gli sviluppi raccontati in Francia e molto discussi di tifosi.

Al-Khelaifi nell’accogliere Ramos non ha perso tempo per lanciare messaggi diretti a Mbappé. “Ha fame e lotterà per noi, sono questi i calciatori che vogliamo”, ha dichiarato, e il riferimento è piuttosto chiaro. Poco dopo il club ha rimosso le immagini del calciatore da stadio e store, facendo trapelare una decisione pesante. Il classe 1998 ha infatti intenzione di rispettare il suo contratto per poi accasarsi a parametro zero al Real, ma al Psg l’idea di disperdere un capitale da 400 milioni non piace, e si rischia un caos destinato a finire in tribunale. La necessità imminente però, è trovare un sostituto per il francese, e la mossa a sorpresa del club è arrivata. Accordo praticamente fatto, Mbappé è già un ricordo, e a Parigi lo spingono fuori dalla porta subito per incassare i soldi da Madrid.

Scelta fatta per il dopo Mbappé: “Già a Parigi”

Neanche un minuto in campo, almeno fino a quando chiuderà il mercato. A Parigi la scelta è definitiva e Mbappé è fuori rosa, in attesa di capire le mosse da Madrid.

In un vicenda dai contorni nebulosi arriva però le reazione del Psg. Dopo aver preso Ramos, il club ha infatti chiuso l’accordo con il Barcellona per Ousmane Dembélé. Sarà il calciatore ex Barcellona ha raccogliere la pesantissima eredità dell’illustre collega promesso sposo del Real, e sulla chiusura della trattativa arrivano conferme dirette.

Interrogato sull’assenza di Dembélé al trofeo Gamper, Mateu Alemany ha fatto il punto della situazione. “È già a Parigi – ha osservato –, altrimenti sarebbe qui stasera”. Visite mediche pronte quindi e proposta già accettare sia dal club blaugrana che dal calciatore. Si attendono solo i comunicati ufficiali che apriranno poi la strada ad un periodo ancora più delicato per il Psg.

Chiuso il capitolo relativo alla delicata sostituzione di Mbappé, si passerà ai fatti. In 20 giorni si cercherà un accordo con il Real Madrid per non perdere a zero il calciatore che ha però tutto il diritto di portare a termine il suo contratto a Parigi per poi svincolarsi. Davanti ad una perdita così importante, in cui in ballo c’è anche una questione personale, anche il patron qatariota trema. La vicenda potrebbe quindi finire in tribunale, e intanto anche Neymar mostra qualche mal di pancia. Clima teso quindi a Parigi, ma al-Khelaifi promette battaglia.