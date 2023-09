Roma: già 6 infortuni, svelate le condizioni

La Roma di José Mourinho non ha iniziato come sperava questa nuova stagione. Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano i giocatori e la questione infortuni.

Il club giallorosso deve purtroppo fare i conti con diversi giocatori finiti ko in questo inizio di stagione. Infatti, molti di questi hanno perso la condizione anche in vista di quelle che saranno le prossime partite.

Bisognerà capire se ci sarà una soluzione da trovare per alcuni giocatori il prima possibile, perché l’allenatore ha chiaramente voglia di lavorare con loro, soprattutto i nuovi acquisti.

Infortuni Roma: sei giocatori ko, anche i top

Non arrivano per niente buone notizie in casa Roma per quanto riguarda i calciatori infortunati. Da quando il portoghese José Mourinho è approdato nella Capitale per iniziare questo nuovo progetto non ha praticamente mai avuto tutta la rosa insieme in condizione di poter giocare le prossime partite. Arrivano nuove notizie in questo senso che possono mettere nei guai le società per la rincorsa ai proprio biettivi.

Infatti, bisognerà ora capire che tipo di traguardi si fisserà la Roma di Mourinho anche in base ai giocatori che avrà a disposizione l’allenatore portoghese. Si parla anche di quello che può essere il recupero in futuro dei prossimi giocatori per le prossime partite. Perché i giallorossi arrivano da 2 sconfitte e 1 pareggio che mettono nei guai il club che ha giocato e perso con Milan e Verona, per poi pareggiare con la Salernitana. Si vedrà singolarmente cosa è accaduto con le condizioni dei giocatori.

Roma: condizioni Dybala, Pellegrini e Mancini

Avvio di stagione deludente della Roma che si aspettava altri risultati. José Mourinho è il primo a fare mea culpa e potrebbe presto cambiare idee riguardo modulo e gioco del club in base anche agli uomini a disposizione.

Nella Roma si sono infortunati Pellegrini e Mancini che difficilmente recupereranno per Roma Empoli. C’è poi anche Dybala che è rimasto a Roma per infortunio, ma lui con l’Empoli può esserci realmente. Si sono fermati in queste settimane anche giocatori come Renato Sanches, Aouar e Zalewski

Roma: Lukaku ritrova la forma

Chi, invece, sta recuperando la condizione fisica è Romelu Lukaku che è andato a segno nell’ultima partita col Belgio con 2 gol e 1 assist. Importanti notizie che ora riguardano la decisione del giocatore di stringere i denti per le prossime partite