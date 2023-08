Ultim’ora, che tegola per il tecnico: entrambi possono saltare Roma-Milan

Giungono aggiornamenti non su uno, ma su due calciatori tra i principali protagonisti di Roma e Milan.

Tra meno di sette giorni c’è il primo big match del campionato di Serie A, tra gli altri, ed è un match delicatissimo perché arriva alla terza giornata in un momento dove la Roma ha raccolto soltanto un punto in due partite, al contrario dello straripante Milan che ha già vinto le prime due e con risultati importanti, battendo in ordine Bologna e Torino.

Nella serata di ieri, sia sul campo di Milano che su quello del Bentegodi, si sono registrati due problemi che vanno monitorati e legati a due dei calciatori più importanti del campionato e non solo dunque rispettivamente di Roma e Milan, che si sfideranno nella serata di venerdì. La tegola sull’infortunio è doppia e, quelli che seguono, sono gli aggiornamenti dell’ultima ora.

Roma-Milan, infortunio e tegola: la notizia è doppia

Doppio problema per un allenatore e un altro, in vista non solo della sfida che riguarda Roma-Milan, ma anche delle condizioni dopo l’infortunio che vanno monitorate, anche in vista di quello che sarà il terzo appuntamento poi, prima della sosta per le Nazionali.

Molto presto gli allenatori anche delle Nazionali, dovranno diramare le proprie convocazioni, con le scelte dei CT che riguarderanno anche i due calciatori di Roma e Milan, club che si sfideranno nell’appuntamento di venerdì sera che aprirà la terza giornata del campionato di Serie A.

Secondo gli aggiornamenti legati all’infortunio di ieri, ci sono da monitorare le condizioni di Paulo Dybala, uscito malconcio da Verona-Roma. Secondo quanto riferito in mattinata, c’è apprensione a Trigoria, ancor più di quella a Milanello perché, il per il calciatore del Milan potrebbe trattarsi di qualcosa di meno serio.

Roma, infortunio e apprensione: Milan a rischio

Secondo quanto riportato da CalcioNews, c’è forte ansia in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. La Joya argentina ha disputato parte della partita e, nel secondo tempo, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, non potendo dare più il suo contributo nel tentativo di rimonta contro l’Hellas Verona che ha vinto due partite su due nelle prime due gare del campionato.

E allora adesso, con alle porte la sfida all’Olimpico contro il Milan, Mourinho potrebbe dover fare a meno di Paulo Dybala. Chissà che non sia a disposizione la coppia formata da Belotti e Lukaku nella gara contro i rossoneri, altrimenti alle spalle di Belotti, ci finirebbe l’iraniano Azmoun, da poco arrivato a Roma. Per Dybala potrebbe trattarsi di una ricaduta all’adduttore destro, infortunio che l’argentino si trascina da diverso tempo.

Ultime su Roma-Milan, non solo Dybala: le condizioni di Leao

Anche Leao, oltre a Dybala, è uscito acciaccato dalla sfida di ieri. Per Roma-Milan, al contrario di Dybala, si hanno più buone sensazioni per il calciatore portoghese. Saranno in ogni caso da monitorare pure le condizioni di Leao che, giorno per giorno, sarà valutato a Milanello sotto osservazione dello staff tecnico e medico.