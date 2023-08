Calciomercato: via dal Milan, Saelemaekers resta in Serie A

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al trasferimento di Saelemaekers che è pronto lasciare il Milan in questa sessione estiva 2023.

L’esterno belga, chiuso dai nuovi acquisti, sta valutando una proposta da parte di un club italiano che l’ha messo nel mirino per questo calciomercato. I prossimi giorni saranno decisivi, da parte dei rossoneri c’è la volontà di piazzare il calciatore che è ormai fuori dai progetti tecnici del club che ha deciso di puntare su altri profili.

C’è una novità di calciomercato in merito al futuro di Alexis Saelemaekers che ha già dato l’ok per la cessione. Il belga ha avuto contatti con una società italiana che porterà avanti i dialoghi con il Milan che vuole vendere a titolo definitivo il giocatore.

Milan: Saelemaekers in Serie A, ecco dove sta andando

Dopo aver ricevuto rassicurazioni dal calciatore, il club ha deciso di portare avanti la trattativa, adesso la società tenterà di convincere il Milan a cedere Saelemaekers. Il classe ‘99 può partire a titolo definitivo o almeno in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

E questa la decisione del Milan che non convince il Bologna che vorrebbe Saelemaekers in prestito con diritto. La dirigenza porterà avanti la trattativa in questi ultimi giorni di calciomercato. L’obiettivo è trovare la quadra per favorire questo trasferimento per buona pace delle parti in causa che sperano nell’accordo.

In particolar modo Thiago Motta che dopo aver messo alla porta Barrow, spera di avere a disposizione al più presto un nuovo esterno offensivo. Di Vaio e Sartori hanno deciso di puntare tutto sul belga che in Serie A ha già dimostrato il suo talento. Duttile tatticamente, può essere una pedina utile per l’allenatore italo brasiliano.

Saelemaekers al Bologna, nuovi aggiornamenti di calciomercato

In questi ultimi giorni il Milan può liberare la casella e vendere un altro esubero. Nella lista di sbarco c’è Saelemaekers che è pronto a trasferirsi a Bologna. Il belga è il nome nuovo per l’attacco dei rossoblù che sono alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. La dirigenza ha deciso di scommettere sulle doti del calciatore che in questi anni al Milan ha dimostrato il suo talento. Classe 1999, ha ancora tanti margini di miglioramento. Le parti sono a lavoro per trovare la formula giusta e favorire questa trattativa riguardo il passaggio in rossoblù del giocatore che ha già dato la disponibilità ad andare a Bologna nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.