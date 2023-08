Baratro Juve, l’annuncio fuga ogni dubbio: tifosi furibondi

L’annuncio del giocatore non lascia alcun dubbio: i tifosi della Juventus sono letteralmente furibondi.

La nuova stagione per la Juventus è partita nel migliore dei modi, segno che in quel di Torino c’è grande voglia di riscatto dopo l’ultimo disastroso anno senza aver portato a casa trofei.

I bianconeri non hanno cambiato molto la propria rosa, i giocatori importanti sono rimasti quasi tutti ed in entrata è arrivato il solo Weah. Allegri si è detto soddisfatto della rosa che ha a disposizione e che si adeguerà alle scelte della società, mentre il ds Giuntoli ha fatto capire che sul mercato la Juventus interverrà solo se ci saranno delle opportunità interessanti da cogliere.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Vecchia Signora si è limitata solamente a mandare in prestito alcuni suoi giovani per fargli trovare maggior spazio, anche perché con il solo campionato avere una rosa troppo lunga sarebbe stato deleterio. Rispetto alla passata stagione, l’unico top player ad aver lasciato Torino è stato Angel Di Maria che ha trascorso solo un anno in bianconero.

El Fideo era partito benissimo, ma poi sia gli infortuni che le prestazioni collettive della squadra hanno influito parecchio sul suo rendimento. Al termine della stagione, l’argentino ha deciso di non rinnovare il contratto, scelta condivisa anche dalla società e le strade di sono separate. Tuttavia, Di Maria non si è lasciato in ottimi rapporti con il club bianconero ed a conferma di ciò sono state le sue parole che hanno fatto infuriare i tifosi.

Di Maria attacca la Juventus: tifosi bianconeri furibondi con il Fideo

Pensare che un giocatore come Angel Di Maria sarebbe rimasto senza squadra a lungo era impensabile ed infatti, dopo aver lasciato la Juventus, il Fideo è tornato dove è iniziata la sua avventura europea, accasandosi al Benfica. In terra lusitana, Di Maria sta facendo sentire subito il suo apporto ed ha anche firmato subito una rete, dimostrando di essere ancora quel grande fuoriclasse ammirato al Real Madrid.

Nonostante ora sia al Benfica, Di Maria è tornato di recente a parlare della sua breve parentesi in Italia e lo ha fatto ai microfoni dell’emittente argentina DSports Radio. L’argentino non è stato affatto tenero nei confronti della Juventus e si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, criticando il club bianconero in merito al rinnovo del suo contratto, affermando come si sia reso conto come in alcune occasioni le parole non valgano molto.

El Fideo ha raccontato che più di una volta con la dirigenza aveva discusso il suo rinnovo, ma che i discorsi erano diversi da quelli che aveva con Allegri ed alla fine non si è riusciti a trovare un accordo.

Di Maria ha quindi fatto capire come il non rinnovo non sia stato colpa sua, ma della Juventus e le sue parole non sono state prese bene dai tifosi bianconeri. Tifosi bianconeri che, però, se la sono presa proprio con Di Maria, accusato di non aver dato il massimo in bianconero, pensando più a sfruttare il suo anno a Torino per prepararsi al Mondiale in Qatar. Insomma, la storia tra Di Maria e la Juventus si è chiusa come peggio non poteva e, sentendo le parole dell’argentino, forse è meglio che si sia conclusa dopo appena un anno.