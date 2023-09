Salernitana: c’è un nuovo caso Dia, ecco cosa è successo

Ultimissime notizie Salernitana: ecco l’annuncio riguardo Boulaye Dia.

C’è una novità in casa Salernitana riguardo l’attaccante Dia. Il giocatore, che non era rientrato a Salerno per problemi personali, nell’ultima settimana è tornato a disposizione della squadra anche se non s’è mai allenato a pieno regime con il resto dei compagni. I malumori tra il bomber e la società rischiano di compromettere il rendimento del giocatore: ecco la decisione di Paulo Sousa riguardo la convocazione di Dia contro il Frosinone.

Tornato dalla Francia, l’attaccante senegalese s’è messo a disposizione della squadra ma c’è una novità riguardo il match in programma domani contro il Frosinone. Ecco la decisione del club sull’attaccante che continua ad essere un oggetto misterioso, dopo la splendida stagione passata. Le voci di mercato hanno alimentato i malumori dello stesso Dia che voleva andar via nel corso degli ultimi giorni di calciomercato. La ferma volontà della Salernitana di tenerlo a disposizione ha mandato in cortocircuito il rapporto con il giocatore che adesso è in squadra da separato in casa.

Salernitana: nuovo caso Dia, ecco cosa è successo

Confermata la mancata convocazione di Boulaye Dia per Salernitana-Frosinone. Paulo Sousa tiene fuori il suo bomber perchè si è allenato con i compagni per pochissimi giorni dopo il tira e molla e il suo rientro in ritardo.

Ecco la lista dei convocati della Salernitana per il Frosinone.

Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

Salernitana: quando torna a disposizione Dia

Secondo quanto riportato da Salernitana News, l’attaccante Dia potrebbe tornare a disposizione contro l’Empoli. Saranno giorni decisivi per quanto riguarda il destino del giocatore che continua a non avere rapporti con la società granata. Una situazione da monitorare che potrebbe spingere il club a valutare l’eventuale cessione di Dia nel corso del calciomercato di gennaio 2024.