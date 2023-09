Roma: Mourinho attacca la Lega, svelati i motivi

Arrivano le dichiarazioni di José Mourinho che ha lanciato una stoccata alla Lega Serie A. Ecco le parole del tecnico della Roma, rilasciate subito dopo la vittoria contro l’Empoli.

La vittoria non è servita a Mourinho che nel corso dell’intervista ai microfoni di Dazn ha attaccato la Lega Serie A. Parole al vetriolo contro i responsabili del calcio italiano, ecco cosa è successo.

Alla fine del match contro l’Empoli, José Mourinho ha parlato a Dazn. Ecco le sue parole.

Roma-Empoli: intervista Mourinho

“Io non ero così scarso come hanno detto l’ultima settimana. Ma io non sono straordinario e nemmeno la squadra è diventa incredibile. Siamo una squadra che può fare bene. Oggi dico che l’unico obiettivo è vincere giovedì. Dobbiamo comunque gestirci, per esempio al momento abbiamo solo 3 difensori centrali. Ci sono partite che sono difficili da gestire. Siamo stati sfortunati, l’Atalanta gioca giovedì e lunedì noi sempre domenica. C’è qualcuno nella Lega che non è innamorato di me”.

“Io sono l’allenatore e devo pensare un modo diverso, o mi devo esprimere un modo diverso. Abbiamo giocato bene, ma non da 7-0. Una cosa che succede, e abbiamo giocato per vincere con tranquillità. Ma non uniformi, un poco di alti e bassi dal visto di vista fisico e c’è gente che non è nelle migliori condizioni di giocare con intensità per tutti i novanta minuti. Mi dispiace per loro, ma il risultato succede”.

“Non era importante per me, forse per lui, gli attaccanti vivono per i gol. Alla fine il suo cambio è diventato perfetto perché fa gol sotto la curva. Dobbiamo migliore, non sappiamo giocare ancora con lui e lui con noi. Le partite ci servono per migliorare. Dalla panchina ho visto delle cose che della squadra non mi sono piaciute”.

“Il centrocampo mi è piaciuto, anche Leo Paredes doveva migliorare la condizione. Non ha fatto nessun allenamento con il Psg, è arrivato qui e dopo due giorni era in panchina. Come sai non abbiamo uno come lui con una qualità straordinaria. Deve migliore in fase difensiva, quando siamo bassi”.

“Romelu è felice. Ha bisogno di essere amato e voluto e ha visto che la squadra aveva bisogno di lui. Vuole vincere, all’Inter non penso che hanno motivo di essere arrabbiati, hanno vinto il derby e hanno una squadra con grandi attaccanti”.