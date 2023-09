Empoli, Zanetti esonerato? L’annuncio del ds

Ultime notizie Empoli: c’è l’annuncio sull’esonero di Paolo Zanetti. Ecco le parole del ds Accardi ai microfoni di Dazn.

Punizione severa per l’Empoli che è uscita dall’Olimpico con una sconfitta davvero pesante: un 7-0 senza discussioni che fa sprofondare la squadra all’ultimo posto in classifica con zero punti. Ecco la decisione della proprietà sul futuro di Paolo Zanetti: c’è l’annuncio del ds Accardi.

A far discutere, in casa Empoli, è anche il dato relativo al numero di reti: dopo quattro giornate, la squadra toscana non è riuscita a segnare neanche un gol. Numeri impietosi che hanno aperto un dibattito all’interno della società: ecco la decisione del club riguardo l’esonero di Paolo Zanetti da Empoli.

Empoli: intervista del ds Accardi, la verità sull’esonero di Paolo Zanetti

Paolo Zanetti sarà esonerato dall’Empoli? Ecco le parole del ds del club Accardi che ai microfoni di Dazn ha rivelato le mosse della società.

“Doveroso chiedere scusa a tutti i nostri tifosi, mi assumo le responsabilità. C’è molto dispiacere e rammarico soprattutto per quelli che sono arrivati qui a Roma e ci hanno sostenuto fino alla fine, il primo pensiero va a loro”.

“Esonero Zanetti? Credo che in questo momento la responsabilità non è solo dell’allenatore. Sono anch’io il primo responsabile, tutti hanno le proprie colpe. Come società ci prenderemo delle ore per riflettere anche perché qualcosa nell’ambiente non sta andando. Ciò non significa che Zanetti non sarà l’allenatore ma dopo un periodo del genere è giusto fare delle riflessioni. La squadra non sta rendendo secondo le nostre aspettative. Una realtà come l’Empoli ogni anno deve fare quel miracolo sportivo per salvarsi, dopo tre anni questo è il primo grande momento di difficoltà. Bisogna guardare al futuro con ottimismo”.

“Cosa è successo all’Empoli? E’ difficile da spiegare perché la squadra si allena bene ma purtroppo non riesce ad esprimerlo in partita. Oggi c’è un aspetto emotivo, da parte di tutti, che non ci fa giocare in maniera libera e sicura”.