Calciomercato: sta arrivando De Gea, colpo a sorpresa

De Gea, finalmente, trova squadra: ecco le ultimissime notizie sul futuro del portiere spagnolo.

Attualmente svincolato, dopo la fine della sua esperienza al Manchester United, David De Gea è pronto a tornare in pista. Dopo essersi proposto invano a Bayern Monaco e Real Madrid, alla fine il calciatore è rimasto ancora senza squadra nella lista dei giocatori senza contratto. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo sondaggio da parte di un club che ha necessità di prendere un altro portiere. Ecco i dettagli riguardo questo colpo che può andare in porto nelle prossime ore.

Per la società l’ingaggio di un nuovo portiere è diventata una necessità. Ecco perché il club, nelle ultime ore, ha fatto un sondaggio per arrivare all’esperto estremo difensore spagnolo David De Gea.

Calciomercato: stanno prendendo De Gea, le ultime

Il profilo di David De Gea corrisponde alla perfezione a ciò che il club sta cercando. La società ha la possibilità di ingaggiare a parametro zero lo spagnolo che, dopo la fine della sua esperienza al Manchester United, è rimasto svincolato.

Sono attesi nuovi aggiornamenti su questo acquisto che potrebbe andare presto in porto, per la gioia dell’allenatore che ha chiesto alla società di intervenire in quel reparto con l’ingaggio di un esperto portiere. Secondo le ultime notizie di calciomercato, dalla Spagna sono arrivate due proposte importante per David De Gea che nelle prossime ore scioglierà i dubbi riguardo il suo futuro.

A sorpresa, l’ex allenatore del Manchester City Pellegrini potrebbe accogliere al Betis Siviglia De Gea. Cresce sempre di più la possibilità di ingaggiare a parametro zero il calciatore che andrebbe a rinforzare il reparto del club spagnolo. Nonostante le tante offerte ricevute, l’ex Manchester United è ancora nella lista degli svincolati. Molto presto prenderà una decisione sul suo futuro visto che oltre al Betis anche un’altra società spagnola ha avanzato una proposta per ingaggiare il portiere.

Calciomercato: su De Gea Betis Siviglia e Valencia

Il portale spagnolo fichajes.net ha svelato nuovi indizi in merito al futuro di David De Gea che è finito nel mirino di Betis Siviglia e Valencia. Entrambi i club spagnolo sono alla ricerca di un portiere e avrebbero avanzato una proposta all’esperto estremo difensore, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Manchester United. Cresce, dunque, l’attesa per quanto riguarda il destino del portiere che ha la possibilità di ritornare in Liga.