Rottura con l’Inter, Inzaghi non lo vuole

L’Inter prende una direzione netta: niente da fare con un giocatore, e i piani del club si spostano su un altro, dopo la scelta di Inzaghi.

Siamo ad agosto, ma molti club di Serie A sono ancora ben lontani dall’aver completato la rosa per la nuova stagione, che vedrà il via il 19 di questo mese. Tra di esse anche l’Inter finalista di Champions League, ancora alle prese con varie incognite sul mercato, in primis quella del centravanti. Molte piste vengono ancora battute da Marotta e Ausilio per completare i reparti, ma una è stata recentemente cassata dall’allenatore Simone Inzaghi.

La questione è in attacco, dove l’addio di Dzeko è stato compensato dal colpo Thuram, ma dove restano anche altri dubbi da risolvere. Uno è ad esempio il ruolo di Correa, non più sicuro del posto in squadra ma difficile da piazzare per ragioni d’ingaggio. L’altro è ovviamente il caso Lukaku. Il centravanti belga ha rotto con i nerazzurri, che hanno deciso di cercare qualcun altro al suo posto, nonostante non sia semplice oggi trovare una punta di livello a un prezzo vantaggioso.

Sono state prese in considerazione varie soluzioni per questo problema, ma fino a oggi ancora nessuna trattativa è stata chiusa né si trova veramente in stato avanzato. Il problema è economico e anche tattico, ma adesso un parere dell’allenatore dell’Inter dovrebbe riuscire a indirizzare la dirigenza verso il profilo più ideale. Secondo quanto riportato da degli insider di mercato, Simone Inzaghi avrebbe espresso la sua opposizione a uno dei nomi proposti per sostituire Lukaku.

Inzaghi dice di no, e l’Inter cambia strategia

L’allenatore ex Lazio vuole un attaccante di alto profilo ed esperienza, in grado di essere il titolare della sua squadra, davanti al neo arrivato Thuram, ad ora visto più come una riserva di lusso. Per questo motivo, Inzaghi ha fatto sapere a Marotta e Ausilio di non gradire Folarin Balogun, la punta statunitense dell’Arsenal, giovane e poco esperto, nonostante il prestito allo Stade Reims. La dirigenza ha recepito, e lavorerà dunque a un’altra strategia di mercato.

Considerato come Gianluca Scamacca sia sfumato, finito all’Atalanta che ha beffato proprio i nerazzurri milanesi, resta quindi viva la pista che porta a Jonathan David del Lille. Il canadese è una stella emergente, ma proprio per questo il suo cartellino non sarà a buon mercato, con il lcub transalpino che chiede almeno 50 milioni di euro per lui.