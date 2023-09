Roma: salta due partite, le ultime su Pellegrini

Situazione particolare della Roma che è pronta ad affrontare delle partite davvero complicate per provare a rimettere in piedi una stagione partita male.

Il club giallorosso sta ingranando e ha intenzione di ottenere risultati importanti per poter portare avanti il progetto che potrebbe cambiare totalmente da un momento all’altro.

Il club scenderà in campo e dovrà farlo senza alcuni giocatori importanti che possono essere decisivi per portare dei punti chiave alla società giallorossa per il resto della stagione.

Infortuni Roma: le ultime su Pellegrini

La Roma ha perso il proprio capitano nelle ultime ore e svelato quello che potrà accadere in vista delle prossime partite. Perché la società giallorossa può fare a meno di diversi giocatori ancora in vista del calendario di Serie A, dove già ci sarebbero state delle assenze che hanno condizionato le prime giornate di campionato. Adesso però arriva la notizia che è una delle più importanti se consideriamo anche il soggetto. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, che è considerato un vero leader a Roma ed è amato da tutti.

Il capitano ha accusato un problema muscolare nelle scorse ore e ora cerca di capire se riuscirà ad essere subito a disposizione. Il giocatore non ha preso parte all’ultima partita in Europa League e quella di campionato, dove sono arrivate due vittorie per la Roma di Mourinho che ha fatto fuori Empoli e Sheriff. Dopo giorni che non si allenava nemmeno con la squadra però ora c’è la notizia che tutti attendevano.

Torino Roma e Genoa Roma: recupera Pellegrini, le condizioni di Renato Sanches

Pellegrini torna ad allenarsi in gruppo per la Roma. Il capitano tornerà in campo contro il Torino dove, invece, non ci sarà Renato Sanches che è costretto a dare forfait, anche con la prossima partita infrasettimanale contro il Genoa di giovedì prossimo.

Niente da fare per Renato Sanches che non ci sarà, mentre riuscirà a tornare a disposizione Lorenzo Pellegrini per una partita davvero fisica. Da capire se ci sarà la scelta di mandarlo subito in campo col Torino che con il Genoa con la sua Roma.

Torino Roma: le scelte di Mourinho

Da capire quelle che saranno le scelte di Mourinho per la formazione iniziale di Torino Roma. Niente Renato Sanches che potrebbe essere sostituito proprio da Pellegrini qualora si dovesse sentir pronto di poter scendere subito in campo dal primo moinuto.