Roma: rinnovo sul tavolo per Dybala, la risposta inaspettata

Ultime notizie che riguardano il futuro di Paulo Dybala in vista delle prossime stagioni, a partire da quella che è appena iniziata con i ritiri estivi. Ora c’è una notizia che riguarda l’argentino.

La scorsa stagione è stato tra i migliori della sua squadra, appena arrivato ha messo subito le cose in chiaro e trascinato i propri compagni fino ad obiettivi importanti come anche la Finale d’Europa League.

Adesso, dopo solo 1 anno, si parla di quello che può essere un nuovo trasferimento per La Joya a causa delle importanti offerte che possono arrivare sul suo conto che, intanto, ha una clausola rescissoria davvero bassa.

Calciomercato: futuro Dybala da decidere

Arrivano le nuove notizie di mercato per quella che sarà poi una decisione di Paulo Dybala per firmare con una nuova società e andare via dalla Roma o andare a concludere tutto per il rinnovo di contratto. Di sicuro ci sarà bisogno della sua firma, che è pronto a mettere.

Secondo le ultime settimane ci sono stati dei cambiamenti forti come quello di Revolution che può determinare il futuro di Dybala con la Roma. Il giocatore argentino ha voglia di fare cose importanti in vista del futuro e si prepara.

Dybala Roma: le ultime notizie sul rinnovo

Doppietta nell’amichevole contro il Latina e ora tutta la testa al rinnovo di contratto tra Dybala e la Roma. Al giocatore è stata proposta una nuova firma sul contratto co ni giallorossi con aumento di stipendio e durata del contratto stresso. Poi, la cosa più importante, è quella clausola presente nel contratto di soltanto 12 milioni di euro.

La Roma ha intenzione di provare a blindare il prima possibile Dybala e il suo arrivo tra cinema è palesemente altro per queste prossime settimane.

Calciomercato: le offerte per Dybala

Al momento ancora non si è deciso niente, ma ci sarebbero alcuni club seriamente interessati all’acquisto di Paulo Dybala. Lui e i suoi argentini sono pronti a trovare la migliore soluzione possibile per provare anche a capire se varrà la pena o no facendo un ampio raggio e valutando tutte le opzioni.

Il calciatore giallorosso è stato contattato da alcune società già in questi primi mesi di mercato, ma solo una è quella più avanti di tutte tanto che avrebbe illustrato il progetto con un’offerta a Dybala. Sarà anche la Roma a valutare come può finire questa fantastica storia d’amore.