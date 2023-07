Milan: ancora un altro colpo, subito le visite mediche

Il calciomercato del Milan può sbloccarsi con la firma di un altro giocatore in vista della prossima stagione. Ci sono delle novità in arrivo importanti per la zona offensiva.

Il club rossonero dall’addio di Maldini e Massara ora si sta scatenando e sta facendo parlare molto di se con dei nuovi arrivi giovani, di qualità e già maturi che possono svoltare il progetto del Milan.

Il club ha già organizzato le visite mediche in queste ore presto può arriva una nuova occasione che cambierebbe ancora una volta volto alla roda che allenerà Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: nuovo colpo in arrivo, fa le visite

Prima giornata giornata milanese per Noah Okafor che è pronto alle visite mediche e a firmare il nuovo contratto con il Milan. Il giocatore svizzero è pronto alla svolta della propria carriera, perché dopo una buona stagione è pronto al salto di qualità. Grande movimento fuori la clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan per Okafor.

E’ già pronto a diventare un giocatore della rosa di Stefano Pioli. I dettagli dell’operazione parla di un colpo da 14 milioni di euro che andrà a firmare uno stipendio da 2 milioni anche sold out. Visite mediche e firma per Okafor che poi si legherà fino al 2028.