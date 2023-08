Ribaltone Tiago Pinto: lascia la Roma, per lui c’è già un’altra big

Il futuro di Tiago Pinto continua ad essere in forte bilico. Una big è pronta ad accelerare e per lui la Roma è sempre più lontana.

In pieno calciomercato il futuro dei direttori sportivi solitamente passa in secondo piano, ma non è così per Tiago Pinto. Il ds giallorosso continua ad alimentare delle voci su un possibile addio ai giallorossi.

La possibile separazione tra Tiago Pinto e la Roma non è una cosa da escludere a priori se si pensa che una big lo ha messo nel mirino e sembra essere ormai pronto ad affondare il colpo per regalarsi un dirigente sicuramente molto importante.

Calciomercato: una big vuole Tiago Pinto, addio immediato

Saranno mesi assolutamente importanti per Tiago Pinto e il suo futuro. Il contratto con la Roma è in scadenza nel 2024 e, almeno per il momento, non si parla assolutamente di un rinnovo per il dirigente. Per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti del caso. Ma c’è un club che sarebbe disposto a fare follie sin da subito e vedremo se alla fine i giallorossi anticiperanno questo addio oppure si opporranno alla sua partenza tenendolo fino a giugno. Una cosa è certa presto si avranno delle novità su questa vicenda.

Entrando nei dettagli, secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Tottenham ha Tiago Pinto tra gli obiettivi per il ruolo di direttore sportivo. Un nome spendibile per la prossima stagione, ma gli Spurs vorrebbero chiudere la pratica sin da settembre e per questo è difficile la fumata bianca. La decisione finale, naturalmente, spetterà al portoghese e molto dipenderà dai suoi programmi futuri.

Sicuramente il Tottenham lo segue con interesse e per questo motivo ci aspettiamo delle novità importanti in questo senso. Non ci resta che spettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro e capire alla fine quale sarà il futuro di Tiago Pinto.

Mercato: il Tottenham su Tiago Pinto

Il Tottenham punta con forza Tiago Pinto e potrebbe presentare anche un’offerta nei prossimi giorni. Resta da capire se la Roma e lo stesso portoghese daranno il via libera a questa operazione oppure alla fine il tutto verrà rinviato al 2024.

Non è da escludere anche una interruzione definitiva di questa trattativa visto che c’è in corsa anche Deco e per lui liberarsi dal Barcellona è molto più semplice. Settimane decisive, quindi, per il futuro di Tiago Pinto.