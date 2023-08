Il club sogna in grande, hanno preso Dimitri Payet. L’ex stella del Marsiglia riparte, chiuderà la carriera in bianconero.

Non è più giovanissimo, ma la sua classe porterà il club ad ambire in grande, con i tifosi in delirio per il suo passaggio in bianconero. Si era tanto parlato di un potenziale approdo in Serie A, dopo la separazione a costo zero dall’Olympique Marsiglia, comunque molto sofferta per il fuoriclasse francese, che chiuderà la carriera lontano dalla Francia e dalla Ligue 1.

Presentazione da brividi in bianconero, con i tifosi che hanno accolto il suo arrivo praticamente in prima mattinata. A sorpresa, il suo annuncio, ha fatto impazzire di gioia i tifosi che si sono scatenati in aeroporto.

Calciomercato, colpo Payet: è fatta, l’annuncio ufficiale

Annuncio ufficiale, con le visite mediche che hanno svelato quella che è la notizia che voleva tener nascosta il club, prima di concretizzare il tutto.

Dimitri Payet è ufficialmente un nuovo calciatore del club bianconero, con quella che risulta essere probabilmente l’ultima avventura della sua carriera, fatta comunque di alti e bassi considerando quelle che erano le alte aspettative di quanto era un giovane talento del calcio francese.

È stato accolto all’aeroporto di Rio de Janeiro da una valanga di tifosi: Dimitri Payet è ufficialmente un nuovo giocatore del Vasco da Gama, club brasiliano che punterà in grande con le ambizioni anche legate alla Copa Libertadores, oltre al campionato brasiliano che vorrà giocare da assoluto protagonista con la maglia dei bianconeri.

Vasco da Gama, l’annuncio ufficiale su Payet

Quest’oggi il Vasco da Gama ha rotto gli indugi, ufficializzando l’arrivo di Dimitri Payet nel club brasiliano. È arrivato in Brasile nel corso di questi giorni, accolto dalla bellezza di duemila tifosi che all’aeroporto di Rio de Janeiro si sono presentati praticamente all’alba per assistere all’arrivo del calciatore in Brasile, precisamente alle 5 e 20 del mattino.

La voglia di vederlo in campo, prima ancora della firma sul contratto, che adesso è ufficiale come comunicato dal club del Vasco da Gama, con Dimitri Payet che è ufficialmente un nuovo giocatore del club.

Vasco da Gama, ambizioni enormi con Payet: la situazione in campionato

Ha messo nero su bianco la sua firma sul contratto, allontanando quelle che erano le voci che lo avevano accostato non solo alla Serie A, ma pure ai club dell’Arabia Saudita. Il calciatore francese va a divertirsi in Brasile, nel calcio del Sud America, dove andrà ad affrontare i top club della Copa Libertadores. Il Vasco da Gama, in questo momento, non si trova in buone condizioni di classifica ma, con l’arrivo di Payet, spera di svoltare in campionato il presidente che ha fatto uno sforzo non da poco per portarlo nel campionato Carioca.