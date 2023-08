Troppo caldo, slittata la sfida del campionato: annuncio ufficiale

Fa troppo caldo, la giornata di campionato subirà uno slittamento per quanto riguarda la sfida in programma nel week-end.

La giornata di campionato è alle porte e, una delle principali sfide che si disputeranno per il turno di campionato, ai vertici, subirà uno stravolgimento. Slitterà la sfida, come annunciato in maniera ufficiale dai canali dei rispettivi club, che hanno così accolto la decisione della Lega.

Per ordine pubblico, considerando quella che è la sicurezza dei tifosi che assisteranno alla sfida, così come quella legata all’incolumità dei giocatori perché si tratterà di una delle giornate più calde di quest’estate rovente. 38 gradi nel week-end, che obbligano il campionato a vedere uno stravolgimento in quello che era il programma fissato in origine.

Troppo caldo, rinvio della giornata di campionato: la notizia

Rinvio della giornata di campionato, come annunciato questo pomeriggio, in maniera del tutto ufficiale. Mancavano due giorni all’evento, con la prima sfida che il club avrebbe affrontato in casa davanti ai suoi tifosi, nel campionato che è appena iniziato ed è la stessa squadra ad annunciare lo slittamento della partita.

Per sicurezza, non si giocherà sotto il clima torrido che sarà nel week-end perché le temperature raggiungeranno picchi elevatissimi e il cosiddetto cooling break non basterà a rinfrescare i giocatori in campo.

Secondo quanto annunciato dalla federazione del campionato, sarà vietato giocare alle 17 a Lione, come da programma. Tant’è che il club dell’Olympique, impegnato nella sfida contro il Montpellier nel prossimo week-end, ha annunciato che la partita di Ligue 1 sarà posticipata di due ore. Di seguito, quanto comunicato dal club francese.

Lione-Montpellier, temperature roventi e spostamento del match: l’annuncio

Ad annunciare il rinvio del match, praticamente spostando di due ore l’appuntamento di sabato pomeriggio, è lo stesso club di Lione che attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la decisione: “A causa delle altissime temperature, in comune accordo con la lega della Ligue 1 e con gli addetti ai lavori, la partita tra l’OL e il Montpellier si disputerà alle ore 19 anziché le 17, come da programma. Le temperature, intorno alle 17, toccheranno quasi i 40 gradi”.

Allerta meteo: può succedere anche in Serie A?

L’episodio che ha riguardato il Lione e il Montpellier, con le temperature altissime, potrebbe riguardare anche la Serie A considerando che l’Italia non è stata esente da forti picchi di calore, nel corso di tutta l’estate. La Serie A, infatti, nelle prime due giornate di campionato ha scelto di non giocare partite nella fascia oraria pomeridiana, disputando le gare al massimo intorno ad un orario legato alle 19 e 30. Qualora però dovessero venir fuori situazioni analoghe, anche nella terza giornata, i match potrebbero essere rinviati proprio come accaduto a Lione e Montpellier.