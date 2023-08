Federica Nargi da urlo in Thailandia: fan in estasi

Federica Nargi alla conquista del sud-est asiatico: scatto da sogno per la showgirl e i fan vanno in estasi.

Federica Nargi è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo italiano ed attraverso i suoi profili social fa sognare i propri fan con scatti davvero da sogno.

La presenza della Nargi nelle nostre TV ci accompagna ormai da 15 anni, fin da quando nel 2008 debuttò come velina a Striscia la Notizia assieme a Costanza Caracciolo, ed ora non ne si può proprio fare a meno. La showgirl ha saputo farsi apprezzare sin da subito sia per la sua competenza, ma anche per la sua quasi accecante bellezza che anno dopo anno conquista il cuore di tanti altri fan.

Nota per essere la compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri, e non solo, ma di certo l’invidia dell’universo maschile verso di lui ha raggiunto picchi elevati. La Nargi ha un nutrito numero di follower sul suo profilo Instagram dove lì delizia con scatti spesso e volentieri roventi. La showgirl vanta ben 4,2 milioni di follower su Instagram ed ha intenzione di continuare a conquistarne altri non solo in Italia, ma nel mondo. E l’ultimo post pubblicato via social conferma le intenzioni della Nargi che ha voluto mandare in estasi i propri fan con uno scatto super direttamente dalla Thailandia.

Federica Nargi regina della Thailandia: scatto super e fan in delirio

Assieme a Matri, Federica Nargi si sta godendo del meritato riposo ed ha deciso di intraprendere un viaggio nel sud-est asiatico per visitare una delle bellezze naturali più importanti del mondo. Come mostrato sul suo profilo Instagram, la showgirl si trova sulla stupenda isola di Ko Phangan, sita nel sud-est della Thailandia, godendosi le altrettanto meravigliose cascate dell’isola.

Seppur in vacanza, la Nargi non dimentica i suoi fan e sempre via social ha regalato uno scatto super che li ha mandati in delirio. La showgirl ha indossato un bikini tanto colorato quanto minuscolo che ha messo in evidenza una scollatura vertiginosa ed un fisico da urlo, mentre non sfigurano neppure le sue gambe meravigliose quanto le bellezze naturali di Ko Phangan.

Come era prevedibile, il post è stato sommerso da una pioggia di like e di commenti di fan che sono rimasti conquistati per l’ennesima volta dalla bellezza mozzafiato della Nargi. Tra i vari commenti, qualcuno ha definito la showgirl come regina thailandese, mentre qualcun altro ha voluto sottolineare la sua enorme sensualità. Insomma, Federica Nargi ha lasciato una traccia di sé anche nel sud-est asiatico e siamo sicuri che anche i fan stranieri avranno certamente apprezzato.