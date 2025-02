UFFICIALE – Revocato l’esonero all’allenatore: torna in Serie A

Nella giornata di oggi il club ha deciso di revocare l’esonero dell’allenatore permettendogli così di tornare ad allenare in Serie A.

La decisione è stata presa dopo l’esonero di ieri, conseguenza diretta di una pesante umiliazione subita in campionato. La stagione è fortemente compromessa, ma fino a quando non ci sarà la condanna della matematica la dirigenza proverà a salvare il salvabile. Sono tanti commessi tanti errori dall’estate ad oggi, ed è per questo che nella sua figura principale, l’amministratore delegato, il club sarebbe tornato sui suoi passi richiamando colui il quale era stato indicato essere l’uomo giusto per la squadra. Chissà che questa volta le cose non vadano meglio.

Revocato l’esonero all’allenatore: è ufficiale

Proprio in queste ore è cambiata l’ennesima panchina della Serie A. Al termine della giornata di ieri la dirigenza si è seduta al tavolo per discutere l’operato dell’allenatore, che potremmo dire aver pagato l’ultima, larga e scottante sconfitta di campionato.

Le intenzioni di continuare insieme c’erano tutte, ma lo stato maggiore del club ha optato per il secondo cambio in panchina della stagione, a conferma del fatto che le cose continuerebbero ad essere piuttosto confusionarie. La speranza è che questo nuovo (vecchio) allenatore possa cambiare le sorti della squadra, che vede comunque il suo campionato essere fortemente compromesso. Che sia l’uomo giusto è presto per dirlo, anche perché mancano ancora 14 partite, ma l’impressione è che se alla fine si è deciso di tornare forti su di lui un motivo ci sarà.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, riprendendo il comunicato ufficiale del club, il Monza ha revocato l’esonero ad Alessandro Nesta accogliendolo nuovamente in panchina tra le altre cose, facendogli prendere il posto di chi alla fine del 2024 lo aveva invece sostituito, Alessandro Bocchetti, esonerato nella tarda serata di ieri dopo appena 7 partite alla guida dei Bagai.

Presentato il nuovo allenatore

Alessandro Nesta è nuovamente l’allenatore del Monza. Per evitare di ingaggiare un altro profilo col rischio che possa fare anche peggio di Bocchetti, il club brianzolo ha deciso di affidare nuovamente la squadra all’ex difensore di Milan e Lazio, sicuro che possa in qualche modo possa migliorare quantomeno il rendimento della squadra brianzola.

A confermarlo sono i numeri, perché con Nesta in panchina il Monza aveva la media di 0,59 punti a partita, percentuale che con Bocchetti è invece prepotentemente precipitata, dato che in 7 partite l’ex allenatore del Verona era riuscito a portare a punti la propria squadra solo in un’occasione, nell’incredibile vittoria contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, che a questo punto potremmo definire essere stata un caso.