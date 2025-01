Conte cambia obiettivo: l’erede di Kvara dalla Premier League

Il Napoli cederà Kvaratskhelia nel giro di poche ore: va al Paris Saint-Germain e ora cerca un sostituto all’altezza.

L’addio del talento georgiano è ormai a un passo, con il PSG che sta definendo i dettagli con il Napoli per un trasferimento che sarebbe record per cifre nel calciomercato di gennaio. Antonio Conte si è detto deluso e amareggiato per non essere riuscito a far cambiare idea a un calciatore importante che già in estate aveva manifestato la volontà di provare una nuova esperienza ed era rimasto in azzurro per forte volontà della società.

Ora, però, con il Napoli al primo posto e una forza economica importante dalla propria, Conte vuole un sostituto all’altezza per completare la rosa con nomi importanti che possano far sognare la piazza ma soprattutto essere funzionali alle sue idee di gioco.

Calciomercato Napoli: sta andando via Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di dire addio al Napoli a gennaio. La sua decisione è sicuramente molto forte e darà grossi dispiaceri a tutto il mondo del Napoli, con molti tifosi che ora lo accusano di non essersi comportato degnamente per aver lasciato la squadra nel bel mezzo della lotta Scudetto.

Il Napoli non si è opposto a questa decisione e sta aspettando l’offerta giusta del PSG che ora si sta avvicinando sempre più alle richieste. Si chiuderà in questa settimana a 70 milioni più bonus per far felici tutti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli intanto si guarda intorno per cercare il sostituto e ora ha individuato due nomi.

Napoli: il sostituto di Kvaratskhelia dalla Premier League

Il Napoli sta sondando diversi nomi per sostituire Khvicha Kvaratskhelia e ci sono molti profili che interessano ad Antonio Conte. L’allenatore ci sta lavorando in prima persona accanto a Giovanni Manna per riuscire a trovare il nome giusto, già pronto per prendersi la scena.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i due nomi individuati dal Napoli per il post Kvara sono Alejandro Garnacho e Timo Werner. Per l’attaccante argentino oggi c’è stato un incontro importantissimo a Barcellona tra il ds del Napoli e gli agenti del calciatore che ha aperto al trasferimento.

Per Timo Werner, invece, c’è stato un sondaggio esplorartivo che può diventare interesse concreto qualora dovesse saltare l’affare Garnacho.

Werner è il colpo low cost… in attesa dell’estate

Garnacho è l’obiettivo numero uno del Napoli. L’argentino è una richiesta specifica di Antonio Conte che vuole un calciatore giovane e da plasmare a sua immagine e somiglianza, per provare a scrivere subito una pagina di storia in azzurro. Lo United ha aperto alla cessione ma ballano ancora circa 10 milioni di euro tra richiesta e offerta e si punta sulla voglia del ragazzo di cambiare aria.

Werner è invece l’obiettivo low cost. Il tedesco è usato garantito e a quasi 29 anni potrebbe accettare volentieri la pista Napoli per rilanciarsi tra i grandi. Avendo il contratto in scadenza nel 2026 il Tottenham chiede non più di 10-12 milioni per cederlo ma sarebbe un affare da ultimissimi giorni di mercato.