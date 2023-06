Attesa infinita, la Juve perde la pazienza

La Juventus sta attendendo una risposta molto importante che può condizionare tutto il suo mercato in entrata. L’ultimatum è già stato lanciato

Situazione tutta in divenire per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri devono programmare alcune cessioni prima di concentrarsi sui colpi in entrata. In particolar modo c’è ancora un nodo da sciogliere per capire bene la direzione da seguire.

Il mercato bianconero deve vivere per forza di due fasi, come molte altre squadre italiane in questo momento. La prima, entro il 30 giugno, riguarderà principalmente le cessioni, che dovranno consentire a Cherubini e Calvo di centrare un tot di plusvalenze per ottemperare ai paletti del Financial Fair Play. Poi dal 1° luglio inizierà una nuova fase del mercato, in cui preoccuparsi di colmare quelle lacune presenti nella rosa di Allegri.

Ormai sembra scontato che sulla panchina resti proprio il tecnico toscano e con lui verranno delineate le manovre da seguire. In attacco sempre più vicino l’addio di Vlahovic mentre è ormai ufficiale il ritorno di Milik, riscattato dall’Olympique Marsiglia. Il nodo più ingarbugliato resta il centrocampo, dove bisognerà fare più di una mossa. Il nome che può scombussolare i piani è sempre quello di Adrien Rabiot.

La sua situazione è piuttosto semplice: la Juve gli ha offerto un sostanzioso rinnovo di contratto, cercando di non perderlo a parametro zero. Lui (e soprattutto la bizzarra madre che ne cura gli interessi) hanno perso tempo in attesa di dare una risposta definitiva.

Rabiot tiene in ansia la Juve: non ha ancora deciso sul possibile rinnovo

La sensazione che si stanno facendo a Torino è che il giocatore voglia vedere se c’è disponibile qualche offerta più remunerativa. In inverno si era parlato del forte interessamento in Premier League di Manchester United e Arsenal, ma per ora non c’è stato nulla di concreto, nemmeno con il Barcellona che si è fatto sotto in queste settimane.

Dopo aver capito quale sarà il futuro di Rabiot, la Juve cercherà di dare l’assalto ad uno dei due grandi obiettivi. Frattesi e Milinkovic-Savic sono quello che i bianconeri stanno cercando ormai da tempo. Qualora davvero Rabiot non dovesse accettare il rinnovo propostogli, allora di certo un profilo come quello dei due sopra arriverebbe alla Continassa.

Il primo viene valutato almeno 35 milioni dal Sassuolo, mentre per il serbo ne servono almeno 40 per accontentare Lotito. Allegri ha bisogno di un centrocampista che sappia cambiare marcia e se proprio non dovesse essere Rabiot, bisogna essere certi di prenderne un altro all’altezza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, comunque, la risposta arriverà nei prossimi giorni.