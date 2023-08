Sabrina Salerno intramontabile: il costume fa fatica

Sabrina Salerno come sempre in estate non delude le attese dei fan, bellezza senza tempo per la cantante che in costume è esplosiva

Forse, non dovremmo più essere stupiti da tutto ciò che rappresenta Sabrina Salerno, dato quanto la cantante e showgirl ci ha abituato alla grande. Eppure è davvero difficile trattenere i boati di meraviglia di fronte alle sue continue esibizioni di classe e fascino intramontabili.

A 55 anni, Sabrina ha ancora l’energia e la verve di una ragazzina, per non parlare di bellezza e sensualità infinite. Un vero e proprio miracolo che fa sì che i fan restino sempre a bocca aperta e del resto lei non si fa certo pregare a mettere in mostra tutta la sua classe seducente.

Se possibile, in questo 2023 Sabrina appare più scatenata che mai. Lo ha dimostrato nella prima parte dell’anno, in cui è stata impegnata in un lunghissimo tour all’estero che ha toccato diverse nazioni europee. Le immagini condivise sui social hanno testimoniato quanto la Salerno sia una leggenda e una icona anche al di fuori dei nostri confini. Pienone di pubblico dovunque, in stadi, piazze, palazzetti.

Un grande trionfo pienamente meritato per lei, che ha raccolto applausi a scena aperta. Naturalmente, anche grazie ai suoi scatti su Instagram che non mancano mai di infiammare la passione e la fantasia della platea. E che ovviamente stanno lasciando il segno anche nel periodo estivo.

Sabrina Salerno regina del Ferragosto, un bikini così si vede solo nei sogni: prorompente

Dopo tanti impegni, Sabrina può finalmente rilassarsi. E si prende la scena come sempre, a suon di primi piani avvolgenti, quelli che il pubblico dei suoi fan sul web (oltre un milione e 300 mila followers su Instagram) conosce benissimo.

Le vacanze in Sardegna di Sabrina stanno offrendo ancora una volta foto memorabili, che non dimenticheremo più. A Ferragosto, in barca con gli amici, la cantante si è scatenata e ha raccolto like a più non posso, con questo bikini sgargiante a incorniciare la sua celebre e iconica scollatura, un dettaglio al quale non si può resistere proprio mai.

Forse non è un caso che in questa parte finale di estate le temperature siano tornate a salire in maniera vertiginosa. La bella stagione si avvia alla conclusione, ma grazie a Sabrina possiamo ancora sognare ad occhi aperti.