Calciomercato, è fatta per Cheddira: giocherà in Serie A

Svolta nel futuro di Walid Cheddira, che dopo le ultime ottime due stagioni è pronto a lasciare il Bari e compiere il tanto atteso salto di qualità trasferendosi in Serie A in questo calciomercato.

Messe in mostra le sue qualità da rapace d’area fra Serie C e Serie B con la maglia del Bari, nel corso delle scorse settimane l’attaccante marocchino è stato avvicinato da tantissime realtà interessanti sia della massima serie italiana ma anche di altri campionati europei.

Il sogno di Cheddira è però sempre stato quello di poter un domani giocare in Serie A, e questo presto si potrebbe avverare per l’appunto. Stando alle ultime notizie, infatti, è in dirittura d’arrivo la trattativa che vedrebbe il Bari, a malincuore, cedere il suo bomber ad una big italiana in questo calciomercato.

Calciomercato, addio Bari: come da programma Cheddira firma con una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Walid Cheddira in questo calciomercato, pronto a compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera dopo aver messo in mostra tutte le sue qualità in maglia Bari in queste ultime due stagioni.

Attaccanti come Walid in Italia non se ne vedevano da un pò, ed è per questo che sul bomber marocchino si sarebbe creata una folta concorrenza nel corso di questi ultimi mesi. A fronte di questo si sono ipotizzate molteplici destinazioni per Cheddira in questo calciomercato, ma alla fine il tutto si starebbe concludendo secondo i piani, con l’oramai ex Bari pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, che potrebbe cambiargli completamente la vita vista l’importanza della piazza nella quale si starebbe andando a trasferire.

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, nelle scorse ore sarebbe infatti stato raggiunto l’accordo fra il Bari ed il Napoli per il trasferimento in azzurro di Walid Cheddira in questo calciomercato.

Napoli, colpo in attacco: arriva Cheddira a titolo definitivo

Continua a prendersi la scena l’asse Napoli-Bari in questo calciomercato. Dopo Elia Caprile, infatti, i due club della famiglia De Laurentiis avrebbero raggiunto un accordo anche per il trasferimento in azzurro di Walid Cheddira in questo calciomercato.

Al momento non sono ancora note le cifre, ma stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante marocchino si trasferirà a titolo definitivo al Napoli. Vista però la presenza in rosa di giocatori del calibro di Osimhen e Simeone, i campioni d’Italia smisteranno in prestito Chieddira ad un altro club di Serie A, nel quale l’attaccante marocchino si trasferirà solo una volta svolte le visite mediche e firmato -oggi- il contratto con gli azzurri.

Calciomercato, Napoli-Cheddira dall’anno prossimo: ora prestito in Serie A

Vedremo Cheddira indossare la maglia del Napoli solo a partire dalla prossima stagione, dato che l’attaccate marocchino si farà un anno di prestito in Serie A. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, per evitare di “bruciarlo”, il club di De Laurentiis ha deciso di accettare l’offerta del Frosinone per Cheddira, che presto dunque diventerà un nuovo giocatore gialloblu.