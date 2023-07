Sabrina Salerno senza età: scollatura esplosiva

Sabrina Salerno sfida il trascorrere del tempo a modo suo, la cantante e showgirl dal fascino eterno: scollatura incredibile

Uno dei più fulgidi esempi di che cosa significa avere una bellezza e una sensualità iconiche e intramontabili. In estrema sintesi, potremmo riassumere così che cosa rappresenta per tutti noi Sabrina Salerno. La cantante e showgirl è sempre spettacolare e capace di farci sognare ad occhi aperti, ogni volta cogliendoci di sorpresa come non mai.

Una presenza immancabile del mondo dello spettacolo, con le sue esibizioni canore, televisive, sui social che lasciano sempre il segno, da diverso tempo ormai. Sono passati quasi quarant’anni, e sembra incredibile a dirsi, dal debutto sulle scene di Sabrina. Che oggi come allora conserva un’aura seducente immediatamente riconoscibile e che ha popolato, e continua a farlo, i pensieri e i sogni di milioni di italiani.

Fin dagli anni Ottanta, in qualsiasi impresa si sia cimentata, Sabrina ha raccolto sempre applausi a scena aperta. La conferma arriva da un 2023 che per lei è estremamente particolare e significativo. A 55 anni, Sabrina non ha lasciato la mente e il cuore degli ammiratori, non soltanto in Italia ma anche nel resto d’Europa. In giro per il vecchio continente da mesi, tra concerti in ogni luogo, per lei c’è sempre il pienone. Il pubblico è in visibilio per la sua carica energica e radiosa e per il suo fascino esplosivo che non si smentisce mai.

Sabrina Salerno, camicetta aperta e lato A incontenibile: buca lo schermo, micidiale

Anche stavolta, Sabrina trova il modo di farsi notare e di rendere le giornate dalla temperatura ancor più torrida rispetto al normale. I nuovi scatti in primo piano sono sublimi, a dir poco, e sfoderano tutta la sua classe ed eleganza.

In Spagna, con una camicia sgargiante, offre in primo piano le solite curve stratosferiche. C’è il vero e proprio delirio, ancora una volta, sulla bacheca di Sabrina. Sul suo profilo Instagram, vanta oltre un milione e 300 mila followers. E le visioni prorompenti e provocanti che ci regala fanno sempre sì che per lei arrivino commenti a non finire, messaggi d’amore, like senza soluzione di continuità. L’estate continua a vederla protagonista su e giù dal palco. E non sono ancora arrivati i devastanti scatti in costume, quelli che scateneranno boati veri e propri.