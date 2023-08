Salta Zaniolo alla Juve: addio Galatasaray, destinazione impensabile

Nicolò Zaniolo non andrà alla Juventus: i bianconeri sono stati scavalcati, l’ex romanista si è rassegnato.

La Juventus sta completando le cessioni dei suoi giocatori in esubero per avere poi campo libero per lanciarsi sugli obiettivi di mercato.

Proprio in queste ore Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo bianconero, ha completato un affare vitale per le casse bianconere: la cessione di Denis Zakaria al Monaco. Il club monegasco ha deciso di soddisfare le richieste economiche dei bianconeri e verserà quindi una cifra intorno ai 20 milioni nelle casse di Madama.

Ufficializzata la cessione di Zakaria, Giuntoli potrà dare la caccia al rinforzo da regalare a Massimiliano Allegri per innalzare la qualità del centrocampo juventino. In queste ultime settimane si è parlato molto di Nicolò Zaniolo, specialmente dopo l’intervista rilasciata dal centrocampista di Massa dove affermava che il suo sogno è sempre stato quello di vestire un giorno la maglia della Juve.

Zaniolo ha una clausola di rescissione con il Galatasaray da 35 milioni di euro, ma l’impressione è che il club turco sia disponibile a trattare per arrivare a una cifra un po’ più bassa (tra i 25 e i 30 milioni). Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, pare che nel futuro dell’ex romanista – che ha appena conquistato il titolo nazionale con il Galatasaray – non ci sarà Torino.

Niente Juve per Zaniolo: ecco dove giocherà

Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, sembra che altre due squadre si siano fiondate sul talento italiano e siano pronte a strapparlo allo storico club di Istanbul. Si tratta di Aston Villa e Zenit San Pietroburgo, con il club inglese che pare in pole per assicurarsi le prestazioni dell’ex centrocampista della Roma.

Il giocatore è particolarmente stimato dall’allenatore dei Villans, Unai Emery, e anche da Monchi, attuale direttore sportivo del club di Birmingham. Tuttavia pare che l’Aston Villa non sia disposto a versare i 35 milioni della clausola rescissoria e proprio questo aspetto potrebbe favorire lo Zenit.

Il club russo, infatti, non avrebbe problemi a sborsare quella somma, garantendo a Zaniolo un ricco contratto da 9 milioni di euro a stagione. Sembra proprio che sia l’Aston Villa che lo Zenit abbiano più possibilità di arrivare a Zaniolo rispetto alla Juventus, che rischia di rimanere tagliata fuori. Lo stesso Emery ha confermato che l’ex romanista è nella lista di mercato dell’Aston Villa. Il tecnico ha esaltato la versatilità del 24enne: “Con le qualità che ha può aiutarci molto“.