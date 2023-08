Szczesny ripudiato: sostituito a costo zero

Szczesny deve ingoiare un boccone amaro: il club ha infatti deciso di fare a meno di lui e di puntare su un altro portiere a costo zero.

Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus, sta cercando di sistemare diversi giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Massimiliano Allegri.

La cessione di Zakaria al Monaco è ormai cosa fatta, con la Juve che incasserà circa 20 milioni di euro dalla partenza del Nazionale svizzero. Resta poi il nodo Bonucci, dato che il difensore di Viterbo non ha ancora trovato un accordo con qualche nuova squadra.

In più, vista anche l’esclusione dalla Conference League da parte della UEFA, anche qualche altro giocatore potrebbe lasciare la Continassa nei prossimi giorni, compreso qualche giovane che potrebbe finire in prestito. L’unico reparto che non dovrebbe essere toccato è quello dei portieri: la Juve ha intenzione di cominciare la nuova stagione con Szczesny, Perin e Pinsoglio.

Sia il portiere polacco che l’ex numero uno del Genoa hanno dato ampie garanzie la scorsa stagione, dimostrando di essere tra i migliori estremi difensori del campionato. Tuttavia, come sanno bene i tifosi, i colpi di scena nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo e finché non si arriva all’ultimo giorno non si può mai dire mai. Nelle ultime ore, infatti, è successo qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Niente da fare per Szczesny: il club preferisce il costo zero

Il numero uno del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha subito un gravissimo infortunio che lo costringerà a stare fuori a lungo. Il portiere francese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante l’allenamento. Il Real Madrid è quindi costretto a fare a meno di Courtois fino alla prossima primavera e deve pertanto andare alla ricerca di un valido sostituto. Tra i tanti nomi sondati dai Blancos c’è anche quello di Szczesny, cercato nelle scorse settimane anche dal Bayern Monaco.

Il portiere polacco garantisce sicurezza e affidabilità, caratteristiche che in questo momento farebbero molto comodo a Carlo Ancelotti. Tuttavia la Juventus chiede almeno 15 milioni di euro per lasciar partire l’ex Roma, che ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2025 (il suo ingaggio è di 6,5 milioni di euro a stagione, ndr).

Per questo il Real Madrid sembra maggiormente orientato su David De Gea, attualmente svincolato dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il Manchester United, con cui ha totalizzato 545 presenze in 12 anni vincendo 8 trofei. La possibilità di ingaggiare un ottimo portiere a costo zero sembra convincere di più i Blancos, che nel frattempo valutano anche il profilo di Bounou, anche lui preferito a Szczesny.