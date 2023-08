Serie A, contatti avanzati per la firma di Politano: giocherà ancora in Champions

Il calciomercato torna a vedere protagonista Matteo Politano, con i contatti avanzati per la firma svelati stasera.

Giocherà ancora in Champions League e in Serie A, secondo quelle che sono le notizie svelate questa sera, sul futuro del calciatore italiano. Il Napoli, che vede al centro delle questioni sia lui che Lozano, vedrà appunto un’uscita e stasera è stato svelato tutto su quello che sarà il futuro in Serie A.

Gli azzurri sono a lavoro per la preparazione alla nuova stagione e, ad una settimana dalla sfida di campionato da campioni d’Italia per l’esordio allo Stirpe contro il neo-promosso Frosinone, ecco che arriva l’annuncio sul futuro di Matteo Politano.

Calciomercato, contatti avanzati per Politano: ecco dove giocherà

Contatti avanzati per un accordo, dopo i continui rumors che erano emersi sull’addio del calciatore italiano.

Alla fine pare che resti Lozano, secondo le ultime notizie di calciomercato che hanno riguardato la squadra di Rudi Garcia. Il tecnico francese sembra aver delineato il proprio tridente offensivo, con Raspadori che in più occasioni ha ricoperto il ruolo nel tridente, nella posizione di Politano.

L’esterno ex Inter e Sassuolo però, alla fine, avrebbe aperto i primi dialoghi per il proprio futuro, appunto col Napoli. Ci sarebbe apertura, Politano può restare al Napoli con il rinnovo fino al 2026, aprendo i dialoghi con la società partenopea in vista della stagione che sarà tra Champions League e Serie A, che lo stesso calciatore che ha mostrato attaccamento ai colori azzurri, e che vuole vivere da protagonista nel 2023/2024.

Mercato Napoli, futuro Politano: la notizia

La notizia, svelata da Nicolò Schira, riguarda il futuro di Matteo Politano che avrebbe avanzato i primi contatti importanti con la società, per il rinnovo.

Nelle volontà dell’esterno del club campione d’Italia, ci sarebbe quella di giocare ancora in Champions League e ad altissimi livelli, alternandosi magari ancora con il Chucky Lozano. I due resterebbero saldi nel loro posto, con il Napoli che opererebbe verso altre opzioni di calciomercato, in ruoli diversi. In questo momento la società di Aurelio De Laurentiis è infatti ben concentrata sul colpo Veiga, che andrebbe clamorosamente ad aggiungersi e non a sostituire Zielinski, che pure potrebbe restare in azzurro. Un’operazione in pieno stile Raspadori, che lo scorso anno arrivò senza toccare null’altro, diventando riserva di lusso.

Ultime su Politano: vecchie richieste in Serie A, le ipotesi

Restano vive le ipotesi di calciomercato in Serie A, su Matteo Politano. Non più al Milan, che si è ben sistemata sulla corsia di destra, ma alla Lazio dove ci sarebbe ancora uno spiraglio per lui, qualora Lotito dovesse continuare a provarci, per dare un’alternativa importante a Felipe Anderson.