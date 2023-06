Sanzioni UEFA, oggi la decisione ufficiale: arriva una maxi multa

Le squadre di Serie A sono ancora nel mirino della UEFA con le possibili sanzioni in arrivo a causa del Fair Play Finanziario.

Ci sono ancora molte questioni irrisolte che possono portare l’organo europeo a prendere decisioni molto importanti in vista della prossima stagione. I problemi delle squadre italiane non sono ancora terminati e proprio la giornata di oggi sarà quella della verità. La situazione è da tenere sotto controllo per possibili sanzioni pesanti che possono cambiare anche il modo di far mercato.

La UEFA sta indagando sui conti delle squadre italiane e nelle giornata di oggi potrebbero arrivare sanzioni compromettenti per il futuro.

Serie A, problemi con la UEFA: cosa succede

In Serie A ci sono ancora molti problemi economici per le big del nostro campionato. La stagione appena terminata è stata importante dal punto di vista sportivo ma deleterie dal punto di vista amministrativo. Sono arrivate sanzioni e penalizzazioni di ogni genere che hanno già compromesso il futuro ma ora la situazione continua ad essere controversa.

La UEFA non ha ancora deciso come agire e solo nella giornata di domani sarà completo il quadro definitivo. A quel punto l’organo europeo deciderà se sarà il caso di penalizzare economicamente i club o se sono rientrati nei parametri del regolamento.

La Roma rischia una multa. I giallorossi hanno avuto problemi finanziari registrati dalla UEFA e hanno trovato un accordo per evitare sanzioni ma ora c’è da valutare l’efficacia del lavoro dirigenziale.

Roma, problemi con il settlement agreement: servono 30 milioni

La Roma sta lavorando al mercato in uscita in queste ore. Il club giallorosso deve rientrare nell’accordo preso con la UEFA (il settlementagreement che andrà avanti fino al 2027) di 30 milioni di euro entro la mezzanotte del 30 giugno 2023. I giallorossi avrebbero dovuto pagare una maxi multa per non aver rispettato i parametri economici imposti dalla UEFA ma poi hanno trovato l’accordo per ridimensionare i problemi.

Tiago Pinto si è messo al lavoro nelle ultime settimane e per il momento ha incassato 24 milioni di euro. Servirà un ultimo sforzo nella giornata di oggi per riuscire a piazzare almeno un’altra cessione e rientrare nell’accordo con la UEFA.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sarà fondamentale rispettare il settlement agreement altrimenti la Roma riceverà una pesantissima multa che sicuramente comprometterà il calciomercato.

Roma, serve un’ultima cessione: ecco chi va via

La Roma ha disperatamente bisogno di cedere un altro calciatore per chiudere l’annata in positivo. Sarebbe anche la prova alla UEFA di star svolgendo un lavoro incentrato sulla volontà di rientrare completamente nei piani finanziari.

L’ultima cessione per rientrare nei 30 milioni potrebbe essere quella di Carles Perez al Celta Vigo. L’attaccante spagnolo era valutato 8 milioni dai giallorossi che, però, hanno deciso di fare uno sconto al club iberico e ora chiedono 6,5 milioni. Le cifre giuste per arrivare ai 30 milioni richiesti. Si tratterà fino all’ultima ora di mercato, visto che la società spagnola si è spinta al massimo a 4,5 milioni.