Calciomercato: altro croato in Serie A, ha brillato al Mondiale

Il calciomercato delle squadre di Serie A è entrato nel vivo da qualche settimana e ora l’obiettivo principale è il talento della Croazia.

Le grandi del nostro campionato sono pronte a mettere in piedi trattative di primo livello per portare calciatori importanti in Serie A. Se l’Arabia Saudita e la Premier League hanno iniziato a fare piazza pulita di campioni affermati, il calcio italiano ha deciso di badare al futuro e a quelli che possono essere i nomi più importanti delle prossime stagioni, senza perdere il riferimento su molti calciatori già affermati ma ancora “fermi”.

Ora nel mirino c’è uno dei migliori talenti della Croazia. Al Mondiale in Qatar ha brillato particolarmente ed è finito nel mirino di tanti club di spessore internazionale.

Calciomercato, un croato in Serie A: ecco chi è

La Serie A guarda con interesse ai campionati minori per portare in Italia talenti ancora non sbocciati o che non sono ancora riusciti a trovare la dimensione adatta per esplodere definitivamente. Ci sono nomi molto importanti che si sono messi in mostra negli ultimi eventi internazionali e che, ora, hanno intenzione di mostrare il proprio talento al grande pubblico.

Il calciomercato può portare uno dei migliori calciatori della Croazia in Serie A. Ai Mondiali in Qatar è stato uno dei protagonisti assoluti e ora è finito nel mirino di una delle “sette sorelle” del nostro campionato.

Stiamo parlando di Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria e della Croazia, finito nel mirino della Fiorentina.

Fiorentina, obiettivo Livakovic per la porta

Dominik Livakovic alla Fiorentina potrebbe essere un grande colpo di calciomercato. I Viola hanno in mente di migliorare ancora di più il reparto difensivo e sarà importante affiancare a Pietro Terracciano un portiere di grande valore. Classe ’95, il portiere croato ha giocato per tutta la carriera in patria e si è messo in mostra con grandi prestazioni al Mondiale in Qatar.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’interesse della Fiorentina è concreto e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo per chiudere l’accordo con la Dinamo Zagabria.

Gli agenti di Livakovic spingono per l’ipotesi Fiorentina. Ai Mondiali è passato a registro come uno dei migliori para-rigori al mondo e stava per diventare decisivo anche in finale di Nations League contro la Spagna.

Livakovic alla Fiorentina: le cifre dell’affare

La Fiorentina pensa a Livakovic per completare il parco portieri. Vincenzo Italiano ha chiesto una coppia importante per puntare alle prime posizioni della classifica e vuole chiudere per il portiere croato.

Livakovic ha il contratto in scadenza nel 2024 con la Dinamo Zagabria e la Fiorentina potrebbe acquistarlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti, che sono anche gli stessi di Amrabat, e si potrà chiudere definitivamente la trattativa.