Sara Croce è una bomba: il look è davvero da capogiro

Sara Croce in un look favoloso, come sempre la modella e showgirl non si smentisce e regala momenti unici ai suoi fan: che splendore

I ricordi che ha lasciato nel cuore di tanti con i suoi trascorsi a Ciao Darwin e ad Avanti un Altro sono splendidi. Classe, eleganza e sensualità da vendere per Sara Croce, che si è imposta come una delle bellezze più amate della tv e del web.

Nei panni prima di Madre Natura e poi della Bonas, la modella e showgirl ha incantato, con una presenza scenica impossibile da ignorare. Lasciando un po’ di malinconia negli appassionati dei programmi condotti da Paolo Bonolis al momento del suo addio, nell’estate del 2022. Ma sapevamo che era solo questione di tempo prima di rivedere Sara in tv.

Dopo l’esperienza nelle ultime storiche puntate del Maurizio Costanzo Show, per circa un anno ha abbandonato il piccolo schermo, dedicandosi maggiormente alla sua attività di modella. Il richiamo della tv è stato comunque forte e irresistibile e rieccola calcare il palcoscenico. Non la rivedremo ad Avanti un Altro, come ha annunciato lei stessa qualche tempo fa, ma la sua esperienza a Ballando con le Stelle si sta rivelando memorabile.

Sara Croce magnifica a Ballando con le Stelle, trasparenze micidiali e fisico statuario

Sara era indubbiamente uno dei personaggi più attesi della nuova edizione del programma di Rai Uno e non sta affatto deludendo le attese. Si è lanciata anima e corpo in questa impresa, dedicandosi con passione agli allenamenti e i risultati si vedono. In coppia con il ballerino Luca Favilla, ha raggiunto la semifinale e vuole a questo punto arrivare fino in fondo.

La sua felicità è tutta in questo scatto, sorriso radioso e una silhouette come al solito micidiale. La 25enne è in forma smagliante ed esibisce un fisico perfetto, con gambe chilometriche che emergono da una minigonna cortissima su tacchi slanciati e con una trasparenza che lascia intravedere quanto basta la sua vertiginosa scollatura. Un autentico capolavoro, che dal milione di followers su Instagram viene sottolineato con tantissimi like e messaggi di incoraggiamento: “Magari non vincerai ma hai dimostrato forza, capacità, attitudine e carattere. Rimani una donna molto bella ma soprattutto capace”, “Sei perfetta”, “Strepitosa, non solo bellissima”, “Spero che Sara vinca, è molto brava”, “Stai facendo qualcosa di straordinario”.