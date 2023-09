Sarri a Napoli, lite con un tifoso: l’ex risponde così – FOTO

Maurizio Sarri arriva a Napoli e litiga con un tifoso, tanto da rispondere così come si vede in foto.

Un gesto che sorprende lo stesso tifoso, considerando quello che è il legame tra la tifoseria e lo stesso Sarri che ha deciso di reagire così a chi gli ha detto una cosa quando è arrivato a Napoli per la trasferta della Lazio, pernottando nell’hotel nel quartiere a Fuorigrotta, poco distante dal Diego Armando Maradona.

Si sono scatenati i social, il motivo della lite è legato all’accoglienza che gli hanno riservato i tifosi ma non è chiaro quanto è accaduto, come si vede dalle immagini. Una foto tratta dal video che ha presto fatto il giro del web per quanto accaduto a Napoli, con Maurizio Sarri protagonista.

Sarri, lite a Napoli con un tifoso: il gesto da condannare

Si sentì offeso dai tifosi della Juventus quando, accolto dalla stessa tifoseria piemontese per quella che fu la trasferta del suo ex Napoli a Torino, reagì in malo modo con le immagini che fecero presto il giro dei social.

Episodio analogo quello accaduto ora a Napoli e sorprende, considerando il suo legame sempre dichiarato con i tifosi azzurri, malgrado il “tradimento” alla Juventus.

Maurizio Sarri ha risposto alzando il dito medio ad alcuni tifosi presenti alla stazione di Afragola, a Napoli. Da condannare il gesto, come fu quando in maniera analoga, puntò il dito medio in risposta ai tifosi della Juventus, quando ancora vestiva la tuta del Napoli.

Napoli, lite tra un tifoso e Sarri: cosa è successo

Maurizio Sarri arriva a Napoli con la sua Lazio e litiga con un tifoso, le immagini diventano presto virali. Ma qual è stato il motivo che ha scatenato l’ira del tecnico di Figline? Non sono chiari i motivi della stessa diatriba, che ha portato Maurizio Sarri ad alzare un dito medio nei riguardi dello stesso tifoso del Napoli.

Dalle immagini, nel video che è presto circolato sul web, si è sentito un “Forza Napoli” e subito dopo la risposta, nel dito medio alzato al tifoso. Da capire, perché probabilmente chiarirà presto lo stesso allenatore ex Napoli, il motivo del suo gesto che tra gli addetti ai lavori, sui social, è da condannare.

I tifosi si scagliano contro Sarri: il web impazzisce contro il tecnico

I tifosi del Napoli, che avevano parzialmente “perdonato” il suo passaggio alla Juventus, si sono ora scatenati contro Maurizio Sarri che ha alzato un dito medio al “Forza Napoli” urlato dal tifoso. E adesso il Maradona si prepara ad accogliere l’ex tecnico azzurro, chissà con quanti fischi…